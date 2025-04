Haruki Murakami personnalité culturelle de l’année du Sheikh Zayed Book Award 2025

Le Sheikh Zayed Book Award, placé sous l’égide du Centre de langue arabe d’Abu Dhabi et du Département de la culture et du tourisme de la même ville, a dévoilé les lauréats de sa 19e édition pour l’année 2025. Cette distinction majeure dans le monde arabe récompense les talents littéraires, universitaires et intellectuels dans huit catégories, dont la très attendue « Personnalité culturelle de l’année ».

Parmi les figures distinguées cette année figurent l’auteur japonais Haruki Murakami, l’écrivaine franco-libanaise Hoda Barakat, la romancière jeunesse marocaine Latifa Labsir, le traducteur italien Marco Di Branco, et l’universitaire britannique Andrew Peacock. Le palmarès 2025 reflète la diversité géographique des profils honorés, issus de sept pays : France, Royaume-Uni, Italie, Japon, Irak, Maroc et Émirats arabes unis.

Avec plus de 4000 candidatures reçues dans dix catégories, venues de 75 pays dont l’Albanie, la Bolivie, la Colombie, Trinité-et-Tobago et le Mali – tous participants pour la première fois –, l’édition 2025 confirme le rayonnement international croissant du Prix.

Les lauréats seront mis à l’honneur le 28 avril prochain lors de la Foire internationale du livre d’Abu Dhabi. Chaque lauréat recevra une médaille d’or, un certificat de mérite et une dotation de 750.000 dirhams émiratis (environ 189.000 euros). Quant à la Personnalité culturelle de l’année, elle percevra 1.000.000 AED (soit environ 252.000 euros).

Le Prix, qui récompense l’ensemble de l’œuvre de ses lauréats tout en soutenant leurs recherches ou créations en cours, met également en œuvre un programme d’aide à la traduction. Cette initiative cible particulièrement les éditeurs internationaux, et plus spécifiquement les maisons françaises, pour favoriser la diffusion des œuvres finalistes et primées traduites de l’arabe.

Le Dr Ali bin Tamim, secrétaire général du Sheikh Zayed Book Award et président du Centre de la langue arabe d'Abu Dhabi, déclare : « Le Sheikh Zayed Book Award continue de façonner le paysage littéraire et intellectuel mondial en favorisant les échanges culturels et en amplifiant l'influence du monde arabe sur la pensée internationale. Les lauréats exceptionnels de cette année illustrent l'impact stratégique du prix, qui couvre diverses disciplines et démontre comment la littérature et l'érudition transcendent les frontières pour créer un dialogue mondial partagé. »

Et d'ajouter : « Nous sommes particulièrement honorés de décerner le titre de Personnalité culturelle de l'année à l'auteur réputé Haruki Murakami, dont les contributions remarquables démontrent que la littérature a le pouvoir de jeter un pont entre les cultures et d'inspirer la compréhension interculturelle. L'œuvre de Murakami est emblématique de l'engagement du Prix en faveur de la littérature, en tant que moyen de franchir les frontières culturelles par le biais de la langue. Nous sommes impatients de célébrer ces voix exceptionnelles lors de la cérémonie de remise des prix en avril. »

Les lauréats 2025

Personnalité culturelle de l’année : Haruki Murakami, dont l’œuvre romanesque mondialement traduite – La Ballade de l’impossible, Kafka sur le rivage ou Chroniques de l’oiseau à ressort – a profondément marqué les lecteurs arabophones.

Son style unique, nourri d’influences diverses (jazz, rock, littérature moderniste, Mille et une nuits), en fait l’une des figures littéraires les plus importantes aujourd’hui. Publié en France par Le Seuil et Belfond, l’auteur a déclaré : « Recevoir le Sheikh Zayed Book Award des Émirats arabes unis est à la fois une grande surprise et un immense honneur pour moi. L'arabe est une langue dotée d'une longue et riche tradition de narration, et c'est un grand honneur que mes livres aient été traduits et soient lus dans les pays arabes. Je crois que les histoires sont un langage universel. J'espère sincèrement qu'en partageant de bonnes histoires, les gens peuvent se rapprocher les uns des autres et que cela peut constituer une force, même minime, qui contribue à faire avancer le monde vers la paix. »

Littérature : Hoda Barakat pour Hind or the Most Beautiful Woman in the world (Hind ou la plus belle femme du monde) (Dar Aladab, 2024), un roman poignant consacré à une héroïne atteinte d’acromégalie. Explorant les questions de marginalisation, de normes esthétiques et de quête identitaire, l’autrice propose un texte profondément psychologique et poétique. En France, elle est publiée chez Actes Sud et a été faite Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres et de l’ordre national du Mérite.

Sheikh Zayed Book Award.

Littérature jeunesse : Latifa Labsir pour The Phantom of Sabiba (Le fantôme de Sabiba) (Markaz Kitab, 2024), un texte visant à sensibiliser les jeunes à l’autisme à travers l’histoire de Raji, racontée par sa sœur Hiba.

Culture arabe dans une autre langue : Andrew Peacock, pour Arabic Literary Culture in Southeast Asia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (Brill, 2024), une étude érudite sur la diffusion de la langue et de la culture arabes en Asie du Sud-Est, appuyée sur des manuscrits rares et peu étudiés.

Traduction : Marco Di Branco pour sa traduction vers l’anglais du Kitāb Hurūshiyūsh – version arabe du traité de Paulus Orosius – publiée par Pisa University Press. L’ouvrage met en valeur la transmission interculturelle par les érudits arabes du Moyen Âge.

Édition de manuscrits arabes : Rasheed Alkhayoun, pour News of Women (King Faisal Centre, 2024), basé sur un texte rare d’Usama ibn Munqidh (1100-1188) et consacré à la représentation des femmes dans la société islamique médiévale.

Contribution au développement des nations : Dr Mohammed Bechari pour The Right to Strive (Nahdet Misr Publishing, 2024), une étude islamique engagée sur les droits des femmes musulmanes dans le monde du travail.

Critique littéraire et artistique : Dr Said Laouadi pour Food and Language (Afrique Orient, 2023), une exploration culturelle des relations entre gastronomie, rhétorique et identité dans le patrimoine arabe.

Le Sheikh Zayed Book Award, qui a par le passé salué des personnalités françaises telles que Matthieu Tillier ou l’Institut du monde arabe, entend continuer de renforcer sa présence en France. Il espère, par cette communication, encourager de nouveaux partenariats avec les éditeurs, institutions et acteurs culturels de l’Hexagone, et participer au rayonnement des lettres arabes.

L'édition 2024 du Sheikh Zayed Book Award avait distingué : catégorie Littérature, l’Égyptienne Reem Bassiouney pour Al Halwani, La trilogie Fatimide. Dans la catégorie Culture arabe dans une autre langue, l’Allemand Frank Griffel était récompensé pour The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam.

Le traducteur tunisien Ahmed Somai reçoit le prix de la Traduction pour La Scienza Nuova de Vico. Le musicologue égyptien Mustafa Said est distingué dans la catégorie Édition de manuscrits arabes, tandis que Houssem Eddine Chachia, universitaire tunisien, décroche le prix Jeune auteur. La maison chinoise Bayt Elhekma, installée au Caire, est saluée pour son rôle dans l’édition et la technologie, et enfin, Khalifa Alromaithi, géographe émirati, est récompensé pour sa Contribution au développement des nations.

Crédits photo : Domaine public

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com