L’ère de la post-vérité : quand la réalité se plie à nos désirs

La vérité n’a plus la cote. Ce n’est pas qu’elle aurait disparu, mais plutôt qu’elle dérange, ralentit ou encore complique. D’après l’auteur, nos sociétés connectées préfèrent la vraisemblance, ce qui conforte et rassure. Michaël Lainé le montre avec précision dans L’ère de la post-vérité (La Découverte, mai 2025) : nous ne cherchons plus ce qui est vrai, mais ce qui nous plaît.

Dans ce court essai à la fois accessible et exigeant, l’auteur démonte l’idée reçue et véhiculée d'une désinformation qui serait le fait de quelques manipulateurs malveillants. En réalité, ce serait l’architecture même du cyberespace – fondée sur la rentabilité publicitaire et l’optimisation du « temps d’engagement » qui produit ce glissement insidieux.

De la sorte, et parce qu'ils sont conçus et développés dans cette perspective, les algorithmes ne nous informent pas : ils nous confortent.

Ce que Lainé appelle « post-vérité » n’est pas une simple époque de mensonge, mais un régime cognitif où la croyance a plus de poids que les faits. Où l’image de soi importe bien plus que le réel. Où les réseaux sociaux, en favorisant les récits spectaculaires ou les opinions outrageusement clivées, participent de cette dérive. Et leur influence ne s’arrête pas à l’écran : elle structure nos conversations, nos jugements, notre manière de penser.

Sans jamais verser dans le catastrophisme, l’auteur restitue le lien profond entre capitalisme numérique et fabrication des désirs. Ce que nous consommons en ligne ne serait pas de l’ordre de la vérité, mais de la fiction confortable. Le pire ? Nous croyons les avoir choisies.

En invitant à redonner une valeur critique à la vérité – et à comprendre pourquoi celle-ci recule –, L’ère de la post-vérité ne se borne pas à un seul constat. Cet ouvrage dote ses lecteurs d’outils de lecture du monde. Un livre dense, lucide, qui donne à penser plutôt qu’à paniquer.

Par Ewen Berton

