Voyage avec mon père, adaptation d'un roman de Lily Brett

Julia von Heinz avait dévoré tous les livres de Lily Brett quand elle était jeune, et a contacté directement l'autrice afin d'obtenir les droits d'adaptation de son livre, intitulé Too Many Men. Ce titre reste inédit en français, mais les éditions de la Grande Ourse ont publié Lola Bensky et Show Devant, dans des traductions de Bernard Cohen.

« [C]ette histoire d'amour entre un père et sa fille, c'est de voir comment, lors d'un voyage assez court, une relation compliquée peut s’apaiser et se transformer. Le film raconte le chemin que la fille entreprend pour comprendre son père et se réconcilier avec elle-même. Il y a, là, quelque chose d’assez universel, qui nous relie tous à nos parents », remarque Julia von Heinz.

L'écriture du scénario, assurée par Julia von Heinz et son époux John Quester, a été suivie attentivement par Lily Brett : « Dans un premier temps, Lily a pensé que de nombreux éléments de son roman auraient dû trouver leur place dans notre adaptation, puis elle a lu chaque nouvelle version et en a longuement discuté avec nous. »

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com