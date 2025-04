Mad Taxes : pour l'instant, le livre évite la tornade Trump

Ignorant les pratiques économiques en vigueur et les logiques de coopération entre les pays, le président des États-Unis s'est engagé dans une guerre commerciale, dont l'objectif reste, assure-t-il, l'« indépendance économique » des États-Unis. Le mercredi 2 avril dernier, Donald Trump a annoncé un droit de douane plancher de 10 % sur toutes les importations aux États-Unis, à compter du 5 avril.

Certains pays écopent toutefois d'un taux bien plus élevé, en particulier en Asie, comme le Cambodge (49 %), le Vietnam (46 %), la Chine (34 %), l'Inde (26 %) ou encore le Japon (24 %). Trump justifie ces surtaxes par « un manque de réciprocité dans nos relations commerciales bilatérales », mais les revenus supplémentaires permettraient également de résorber le déficit du pays. L'Union européenne, pour sa part, hérite de droits de douane généralisés de 20 %, qui entreront en vigueur le 9 avril.

Toutefois, des mesures aussi radicales font courir le risque d'une déstabilisation de l'économie mondiale, mais également d'une escalade dans les dispositions protectionnistes, avec des désagréments évidents pour les produits américains exportés.

Le secteur du livre épargné ?

Peu après les annonces de Donald Trump du 2 avril, la Maison-Blanche a publié plusieurs documents précisant la portée des mesures esquissées par le président. L'annexe II au décret exécutif pris par le chef de l'État détaille ainsi les produits qui « ne sont pas soumis aux taux de taxe ad valorem prévus par la présente ordonnance ».

Cette liste, de 37 pages tout de même, fait apparaître le livre sous plusieurs formes, notamment les cahiers d'exercices, les livres imprimés, les dictionnaires, les brochures, mais aussi les journaux et les périodiques.

Autrement dit, et même si un revirement reste possible, les ouvrages imprimés semblent hors du champ des spectaculaires hausses de taxes douanières décidées par l'administration Trump. Les organisations professionnelles américaines d'éditeurs et de libraires n'ont pas réagi à ces annonces, mais la Booksellers Association, au Royaume-Uni, reste inquiète du contexte économique général.

« [L]'effet de perturbation économique que [les hausses des taxes] provoquent reste une préoccupation réelle pour la plupart des librairies, s'il favorise l'inflation et augmente les coûts, ou érode davantage la confiance des consommateurs », souligne Meryl Halls, directrice de l'organisation, auprès du Bookseller. Les libraires au Royaume-Uni et en Irlande sont plus directement exposés aux remous des relations économiques, puisque les États-Unis représentent une part substantielle de leur marché.

Précisons, comme le rappelle Publishers Weekly, que la barrière douanière imposant 7,5 % de taxes sur les livres imprimés en Chine et importés aux États-Unis reste en vigueur. Elle avait été décrétée par Trump lors de son précédent mandat, puis conservée par l'administration Biden.

Pas encore sortis d'affaire

Les acteurs américains du livre comptent notamment sur la Constitution américaine et son Premier amendement, qui garantissent la liberté d'expression des citoyens, pour freiner les envies de taxes sur les importations de livres. Mais il n'est pas certain que cette tradition politique fasse reculer l'administration Trump.

Un certain nombre d'éditeurs du pays a délocalisé l'impression de certains ouvrages dans d'autres régions du monde, notamment en Asie pour les titres destinés à la jeunesse.

Brian O’Leary, directeur exécutif du Book Industry Study Group, explique par ailleurs que, si le livre n'est pas directement touché, les industries du papier et de l'impression pourraient l'être. Auprès du Wall Street Journal, il rappelle ainsi que certaines imprimeries américaines s'appuient sur des machines conçues en Asie, pour lesquelles l'importation de pièces est indispensable.

De la même manière, une hausse des tarifs douaniers sur le papier, la pâte à papier ou les encres importés pourrait avoir un impact sur les coûts de fabrication des livres, même lorsqu'ils sont fabriqués aux États-Unis. Une hausse qui pourrait ensuite se répercuter sur les éditeurs, les libraires et les lecteurs...

Entre incertitude et prudence

Au Canada, le gouvernement de Mark Carney avait répondu aux droits de douane américains de 25 % sur les produits canadiens en instaurant plusieurs contre-mesures. Parmi celles-ci, des droits de douane à hauteur de 25 % également sur certains biens, dont les livres. D'après la liste des biens concernés publiée par le gouvernement, les ouvrages de fiction et de non-fiction semblent épargnés ici aussi.

À l'inverse, certains produits imprimés sont concernés, comme les registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances) ou encore les agendas. Comme l'indique Quill & Quire, l'incertitude règne, du côté des libraires et éditeurs canadiens : le gouvernement n'a pour l'instant confirmé que des contre-mesures relatives au secteur automobile, ce qui pourrait, de fait, exclure tout impact sur les livres.

Notons que l'Union européenne prépare aussi « des contre-mesures proportionnelles, pour protéger ses intérêts commerciaux — il s’agit d’augmenter les droits de douane sur une série de produits américains ». À cette fin, elle a ouvert une consultation publique — à présent terminée — pour déterminer sur quels produits appliquer ces contre-mesures : les livres sont mentionnés dans la liste en annexe, mais leur inclusion n'est pas définitive.

Si la papeterie pourrait, comme au Canada, être concernée par les hausses des taxes, l'aura symbolique du livre constitue son meilleur atout pour éviter une mobilisation dans cette guerre commerciale. Comme aux États-Unis, cette aura ne couvre toutefois pas les matériaux nécessaires à la fabrication du livre, qui pourraient indirectement avoir une influence sur son prix.

Photographie : Panneau « Ne taxez pas à mes dépens », dans une manifestation contre Donald Trump et son administration, le 5 avril 2025, dans le Wisconsin (ken fager, CC BY-NC-SA 2.0)

