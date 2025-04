Daredevil: Father, gloire et misère de nos pères

Paru en 2006, Daredevil: Father marque le retour de Joe Quesada à la fois au scénario et au dessin, dans une perspective intime sur le justicier de Hell's Kitchen. Et surtout personnelle pour l'auteur : l'ouvrage est dédié à son père, décédé peu de temps avant de se mettre au travail. L'émotion ne manquera donc pas dans cette mini-série en six numéros, déclinant le thèmes des relations entre des enfants devenus adultes et leur père.​ À commencer par celui de Matt, Jonathan 'Battlin' Jack' Murdock, boxeur devenu gros bras pour la mafia du coin...

Father commence par un gros coup de chaud : une canicule littéralement accablante s'est abattue sur New York, exacerbant les tensions déjà palpables dans une ville qui n'en a pas besoin. De nuit, un tueur en série sème la terreur : surnommé "Johnny Sockets", il se distingue par cette macabre habitude d'extraire les yeux de ses victimes.

Matt, lui, reçoit la visite d'une certaine Maggie, venue pour ses services d'avocat : Maggie Farrell accuse une société d'avoir provoqué un cancer des ovaires, qui la privera à jamais d'enfants. Quant à Daredevil, lui, est confronté à l'apparition des Santerians, un groupe de justiciers aux pouvoirs étranges et aux méthodes discutables. Une confrontation qui tourne au vinaigre pour L'Homme sans peur, avec pour conséquence, assurément paradoxale, de lui ouvrir les yeux.

Ces arcs narratifs s'entrelacent habilement, explorant les conflits intérieurs de Murdock : sa quête incessante de justice a donné ses fruits, depuis que Hell's Kitchen est nettoyé de toute criminalité. Au détriment des quartiers alentours, où la racaille s'est réfugiée et sévit, fuyant les assauts de Daredevil.​ Or, Quesada excelle dans cette construction narrative aux riches rebondissements. Les flashbacks sur la relation tumultueuse entre Matt et son père guident le récit, de même que revient régulièrement cet accident qui lui coûta la vue... tout en développant ses autres sens.

Le récit met en lumière la complexité des liens familiaux – surtout l'impact indélébile des figures paternelles sur le développement de leur progéniture : ici, les enfants sont fracassés par une déception qui aura scellé leur destin. Et parfois d'une manière aussi tragique qu'irrévocable. Les dialogues sont ciselés, reflétant avec justesse les tourments qui agitent Murdock et l'obsèdent – l'aveuglent, une seconde fois, dirait-on (traduction : Nicole Duclos).

Reste que le cliffhanger final, révélant l'identité du tueur en série, est plutôt bien vu : le scénariste s'est délecté en brouillant les pistes. À ce niveau, la maîtrise de Quesada maintient le suspense jusqu'au dénouement.​

Graphiquement, l'œuvre est tout bonnement remarquable. Les planches de Quesada, sublimées par l'encrage précis de Danny Miki et la palette de couleurs de Richard Isanove, offrent une atmosphère immersive. Les scènes de flashback, teintées de monochromie avec des touches de rouge, soulignent avec subtilité les instants cruciaux, ajoutant à la lourdeur poisseuse qui frappe la Big Apple.

Alors oui : certains choix artistiques prennent de court, notamment la représentation parfois extrêmement disproportionnée de Daredevil avec un torse imposant et des jambes plus fines. On a un sentiment ogresque de ce super héros, pas loin de rappeler la monstruosité du Batman de Frank Miller niveau graphique (pensons à The Dark Knight Triumphant). Cette stylisation sert cependant l'expressivité et l'intensité des scènes d'action – et quand Matt redevient l'avocat aveugle des petites gens, son physique perd cette dimension difforme...

Joe Quesada propose une représentation distinctive de Daredevil, mettant en avant une musculature particulièrement développée. Le personnage est souvent illustré avec un torse massif et des épaules larges, contrastant avec des jambes relativement fines. Cette stylisation exagérée accentue la puissance physique du héros, bien que certains lecteurs aient noté une disproportion notable entre le haut et le bas du corps. ​

Les illustrations de Quesada, en collaboration avec l'encreur Danny Miki et le coloriste Richard Isanove, confèrent à Daredevil une présence imposante. Les scènes d'action bénéficient particulièrement de cette approche artistique, renforçant l'intensité dramatique des confrontations. Toutefois, cette interprétation peut surprendre par rapport aux représentations plus équilibrées du personnage dans d'autres œuvres.

Alors oui (bis), les amateurs de mythologie liront ici l'éternel combat de la jeune génération contre l'ancienne, dans une approche très Saturne dévorant ses enfants – car c'est bien là le sentiment que laissent les premiers souvenirs de son père que Matt invoque. Sauf que l'existence n'est que pardon, dans la vie de Daredevil, quand bien même celui-ci se mérite au prix d'immenses efforts.

Les couvertures des différents numéros, dominées par des tons rouges et noirs, sont particulièrement évocatrices. Elles capturent l'essence du personnage et l'ambiance sombre du récit, renforçant l'impact visuel de l'ensemble.​ Malgré quelques pains rapidement oubliés, cet arc plonge dans les entrailles de la filiation, aux origines des traumatismes : L'homme sans peur partage avec Batman ce traumatisme – proche de celui de Spider-Man – et montre combien la déréliction guette l'être brisé, s'il ne s'attribue une quête.

Une profondeur narrative assez rare, rehaussée par sa richesse visuelle : Quesada entraîne dans une réflexion sur l'héritage paternel – les luttes, autant que les coups physiquement reçus qui en découlent. Mémorable.

Un extrait est proposé en fin d'article.

(*) <Minute bienvenue dans ma vie> : quand bien même cela ne regarde que moi, je partage ce triumvirat avec plaisir : Moon Knight est résolument la création la plus fascinante à mes yeux (à lire : Moon Knight, aussi lunaire que tordu), suivi de Daredevil, donc. Enfin, ex-aequo, et aussi éloignés que le Soleil et la Lune, Dr Strange et Gambit. Le Surfer d'argent occupe une place à part, probablement parce que dans le panthéon Marvel, il est en soi une créature profondément seule... </Minute bienvenue dans ma vie>

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com