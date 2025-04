On écrit parce qu’on a des secrets” : Silvia Avallone et Sylvain Prudhomme

Italissimo se tient du 1ᵉʳ au 6 avril dans plusieurs lieux de la capitale. Au programme : une quarantaine d’événements — rencontres, lectures et projections de films — destinés à mettre en lumière les voix de la littérature italienne en France.

La rencontre inaugurale, animée par l’historien et sociologue Marc Lazar, s’est déroulée dans l’amphithéâtre Chapsal de Sciences Po. La discussion s’est articulée autour des ouvrages des deux écrivains : D’Acier (Liana Levi, 2011, trad. Françoise Brun) et Cœur noir (Liana Levi, 2024, trad. Lise Chapuis) de Silvia Avallone ; L’Enfant dans le taxi (Les Éditions de Minuit, 2023) et Coyote (Les Éditions de Minuit, 2024) de Sylvain Prudhomme.

Écrire pour savoir

Selon Marc Lazar, une caractéristique commune aux personnages de ces romans est qu’ils paraissent souvent « paumés ». Sylvain Prudhomme acquiesce : « Je raconte souvent des personnages en crise, qui se trouvent au carrefour de leur vie et qui viennent de tomber, de perdre l’équilibre. Les situations que j’explore naissent souvent de ces personnages. » Il précise également qu’il écrit pour savoir.

Silvia Avallone partage cette approche de l’écriture : « Quand j’écris un roman, je ne le fais pas parce que je sais les choses, mais justement parce que je ne les sais pas et que je veux les interroger. » À propos d’Emilia, l’un des personnages principaux de Cœur noir, elle explique vouloir comprendre comment sauver quelqu’un de lui-même. Sa réponse : « On se sauve grâce à une relation profonde avec quelqu’un qui croit en nous. »

Emilia, jeune femme libérée après quinze années passées dans une prison pour mineurs, tente de reconstruire sa vie dans un petit village, Sassaia, tout en portant un secret lourd.

Une écriture du déplacement

Marc Lazar souligne ensuite que les romans de Sylvain Prudhomme ont en commun le thème du voyage : « Dans le voyage, les questions de la vie sont posées à chaque carrefour. » Ses personnages sont en perpétuel mouvement, en quête de leur place, cherchant à se réinventer dans des relations fragiles : « des hommes flottants en pleine recherche d’eux-mêmes. »

Silvia Avallone explore également le déplacement, mais différemment : « Mes personnages se déplacent peu, ou plutôt, ils voudraient se déplacer, mais tournent comme des papillons autour d’une lampe. » Dans D’Acier, cette tension renvoie à l’envie de quitter un lieu que l’on aime autant qu’on le déteste : la province. Le roman se déroule à Piombino, en Toscane, notamment dans l’usine Lucchini. Témoignage d’un monde industriel disparu, ce livre est devenu un « roman historique ». Avallone, qui y a vécu son adolescence, donne voix à un univers méconnu en Italie.

Le secret, moteur de l’écriture

La dernière thématique abordée, qui donne son titre à la rencontre (Dévoiler les secrets), est celle des secrets. Dans Cœur noir, comme dans les romans de Sylvain Prudhomme, le « secret » est central. Plus qu’un ressort narratif, il constitue un moteur de l’écriture : « On écrit parce qu’on a des secrets », affirme Prudhomme, pour qui ces secrets ont une « force romanesque ». Il ajoute : « Lorsqu’on demande à quelqu’un de ne pas révéler un secret, on exerce une forme de violence, car cet acte a de lourdes conséquences. »

Pour Silvia Avallone, l’essentiel est de comprendre « ce que le secret provoque dans les relations ». Dans Cœur noir, Bruno, maître d’école à Sassaia, découvre le secret d’Emilia et fait face à des émotions contradictoires : l’horreur de son passé et l’amour qu’il ressent pour elle. « Il s’agit d’une situation complexe, et chaque histoire humaine ne peut pas se résumer en un seul mot. »

Elle insiste sur l’importance de son expérience en milieu carcéral à Bologne, où elle anime des ateliers d’écriture : « Le passé d’Emilia ne peut pas être réparé », mais elle peut apprendre à vivre avec, en restant accrochée à la vie.

