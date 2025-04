Appel à candidatures : le Prix de la littérature arabe 2025 est lancé

Doté de 8 000 euros, le Prix distingue un roman ou un recueil de nouvelles, rédigé en arabe et traduit en français, ou écrit directement en français. L’ouvrage doit être publié à compte d’éditeur entre le 1er septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Cette distinction vise à soutenir la visibilité des voix arabes dans le paysage éditorial français et à valoriser la richesse des littératures arabophones contemporaines.

Pour renforcer l’importance de la traduction, une mention spéciale, accompagnée d’un prix de 2 000 euros, sera décernée à un traducteur ayant contribué à faire découvrir un ouvrage figurant dans la sélection finale. Cette initiative souligne le rôle central de la traduction littéraire dans les échanges culturels.

Les éditeurs intéressés doivent envoyer leurs ouvrages en format PDF, ainsi que quatre exemplaires papier, à la Fondation Jean-Luc Lagardère. Les maisons d’édition étrangères peuvent se limiter à un envoi numérique. Si l’ouvrage est à paraître après la date limite, des épreuves peuvent être transmises.

La sélection finale, composée de six à huit titres, sera dévoilée début septembre. Le jury, constitué de personnalités du monde des arts, des médias et de spécialistes du monde arabe, désignera ensuite le lauréat ou la lauréate. La remise du prix se tiendra à l’automne 2025 à l’Institut du monde arabe, à Paris.

En parallèle, la troisième édition du Prix de la littérature arabe des lycéens réunira des élèves de l’académie de Versailles. Doté de 4 000 euros, ce prix pédagogique et interculturel permet aux lycéens de voter pour leur livre favori et de participer à des activités de lecture, d’écriture et de rencontre avec les auteurs.

L’an passé, le Prix de la littérature arabe attribué à l'écrivaine tunisienne Amira Ghenim, pour son roman Le désastre de la maison des notables, traduit de l'arabe par Souad Labbize et publié aux éditions Philippe Rey, en coédition avec [Barzakh] - Collection Khamsa.

Crédits photo © Prix de littérature arabe / IMA

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com