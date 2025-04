Adèle Yon, lauréate du nouveau Prix littéraire du Nouvel Obs

Pour sa première édition, le jury du Prix littéraire du Nouvel Obs a choisi de récompenser Adèle Yon pour son premier livre, Mon vrai nom est Elisabeth, publié aux éditions du sous-sol. Le jury a choisi de récompenser à l’unanimité ce livre qui l’a non seulement « frappé par son audace, son originalité et sa force », mais aussi « bouleversé ».

Le roman lauréat suit une chercheuse hantée par la peur de sombrer dans la folie entreprend une enquête intime pour briser le silence entourant la maladie de son arrière-grand-mère, Elisabeth — surnommée Betsy —, diagnostiquée schizophrène dans les années 1950. De cette femme décédée avant sa naissance, la narratrice ne détient que des bribes de mémoire familiale, aux contours flous et variables.

On évoque une vieille dame coquette qui nageait, bonnet de bain en caoutchouc vissé sur la tête, avec une gestuelle de grenouille, dans la piscine de la maison de vacances. Une grand-mère marquée par deux cavités au front, persuadée que son petit-fils l’épiait nue à travers les murs. Une demeure réduite en cendres. Des maternités non désirées. Et peu d’autres certitudes. Les enfants d’Elisabeth se taisent à son sujet. Ils ne parlent jamais de leur mère, ni entre eux, ni à leurs enfants, ni à leurs petits-enfants...

Mon vrai nom est Elisabeth est un premier ouvrage aux frontières mouvantes entre récit personnel, enquête familiale, essai et road-trip. À travers une narration mêlant souvenirs, archives et témoignages, le texte tisse les récits croisés de l’héritage familial, des violences faites aux femmes, de l’histoire de la psychiatrie au XXe siècle, et du silence pesant d’une famille bourgeoise, aussi nombreuse que verrouillée sur ses secrets.

Née à Paris en 1994, Adèle Yon partage son temps entre l’enquête, l’écriture et la cuisine. Ancienne élève de l’École normale supérieure, elle mène des recherches en études cinématographiques. C’est dans le cadre de sa thèse au sein du laboratoire de recherche-création SACRe qu’elle entame son travail d’écriture. En parallèle, elle exerce comme cheffe de cuisine, entre Paris et la Sarthe.

Le jury, composé de figures éminentes du journalisme littéraire du Nouvel Obs et de personnalités du monde culturel, inclut Charlotte Casiraghi, présidente des Rencontres Philosophiques de Monaco et ambassadrice de Chanel, les écrivains Sarah Chiche, Jérôme Garcin et Marie NDiaye, Grégoire Leménager, directeur adjoint du Nouvel Obs, Hugo Lindenberg également écrivain, ainsi qu’Elisabeth Philippe et Amandine Schmitt, respectivement cheffe-adjointe du service Culture et journaliste littéraire responsable du site BibliObs.com.

Outre la dotation, un événement en l'honneur de la lauréate est organisé dans le cadre du festival littéraire « MOT pour Mots », qui se tiendra les 21 et 22 juin 2025 à la Villette, à Paris. Le prix a été remis ce lundi 7 avril à la Librairie 7L , en présence des membres du jury, d’invités de la presse et d’acteurs du monde littéraire.

Un extrait de l'ouvrage est disponible en fin d'article.

Crédits photo : Adèle Yon © Charlotte Krebs

Par Hocine Bouhadjera

