La Nouvelle Revue Française. Hiver 2025

Créée en 1908, la Nouvelle Revue Française est depuis plus d’un siècle la publication de référence pour qui veut savoir ce qu’il se passe dans le petit monde de la littérature francophone (et mondiale). Parmi ses membres fondateurs elle comptait André Gide, elle fut dirigée par Jacques Rivière, et a publié les premiers textes d’André Malraux et de Jean-Paul Sartre… Bref, sa légende n’est plus à écrire.

Mais la NRF n’est pas qu’un passé glorieux, et continue d’être le baromètre du paysage littéraire contemporain. On ne change pas une équipe qui gagne : entre deux photos de l’écrivain-voyageur François-Henri Désérable, retrouvez toutes les grosses têtes des belles lettres.

A commencer par Pierre Michon, interviewé par Yannick Haenel, pour la sortie de J’écris l’Iliade. L’occasion pour la NRF de consacrer un dossier à Homère, dans lequel on retrouve des textes d'Olivier Rolin, Emmanuel Lascoux et Christophe Ono-Dit-Biot. Oh, Pinaise...

Pour les curieux, on retrouve un extrait du dernier roman de la vedette de la littérature mondiale, Chimamanda Ngozi Adichie. Régis Debray bénéficie de quelques pages d’hommage. Et Ryoko Sekiguchi, Jakuta Alikavazovic et Mohammed Mbougar Sarr sont invités à parler de Han Kang, Prix Nobel de littérature 2025.

Enfin, dans le cahier critique : qu’a pensé Jérôme Ferrari du livre de Mircea Cartarescu ? et Alice Zeniter du dernier Sally Rooney ? et le dernier livre du vieux J.M. Coetzee, que vaut-il ? Et tant qu'on y est, qu'a pensé Bart, le fils de Homère, du dernier Itchy et Scratchy ?