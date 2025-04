Livre audio : quels sont les auteurs francophones les plus écoutés en 2024 ?

L’enquête s’appuie sur un échantillon de 3005 personnes résidant en France et âgées de 15 ans et plus. La composition du panel a été établie selon la méthode des quotas, en intégrant les variables de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de type d’agglomération et de région. La phase de recueil des données s’est déroulée entre le 20 février et le 5 mars 2025.

Les moins de 35 ans redéfinissent la lecture

Parmi les 20-35 ans, plus d’un sur deux (51 %) déclare avoir déjà écouté un livre audio. Cette génération, confrontée à des rythmes de vie soutenus, trouve dans l’audio une manière souple et engageante d’accéder aux récits littéraires. Pour 68 % d’entre eux, cette pratique a même ravivé leur goût pour la lecture : ils lisent autant, voire davantage, depuis qu’ils ont intégré ce format à leur quotidien.

Loin de se substituer aux autres supports, le livre audio semble venir enrichir l’expérience de lecture : 72 % des auditeurs affirment lire autant ou plus en version papier ou numérique depuis qu’ils écoutent des livres audio.

Un engouement national pour l’audio

L’intérêt des Français pour les formats audio, incluant podcasts, livres et séries audio, continue plus généralement de croître : 62 % des sondés déclarent en avoir déjà écouté, contre 55 % il y a cinq ans, avec une progression de 5 points depuis 2024. Les séries audio séduisent désormais 27 % du public, signe d’une appétence croissante pour des formes narratives immersives, plus longues et élaborées.

Chez les jeunes adultes, cette dynamique est encore plus marquée. 82 % des moins de 35 ans consomment déjà des contenus audio, et 51 % d’entre eux se tournent vers les livres audio. La tranche des 20-24 ans se distingue particulièrement avec 55 % d’adeptes, soit une progression de 16 points en cinq ans. Ce format agit comme un catalyseur de lecture : 71 % de ces jeunes adultes estiment que l’audio leur a permis de renouer avec le plaisir de lire.

Des formats complémentaires, un même désir de lecture

L’audio n’éclipse pas le papier ni le numérique, mais complète les usages. Selon l’enquête, 60 % des répondants choisissent des titres différents en fonction du support. L’écoute favorise également la découvrabilité littéraire : 68 % ont découvert des auteurs qu’ils n’auraient pas spontanément lus autrement.

Ce pluralisme de formats traduit une pratique culturelle en pleine mutation, où les auditeurs deviennent explorateurs. Le phénomène concerne également les classiques : 18 % des sondés citent l’envie de redécouvrir les grandes œuvres de la littérature française comme moteur de leur consommation. Une part identique d’auditeurs est incitée par une adaptation cinématographique ou télévisuelle récente, comme ce fut le cas en 2024 pour Le Comte de Monte-Cristo.

Quels genres dominent l’écoute ?

Les genres phares restent les romans policiers, thrillers et la littérature générale. Mais l’étude révèle aussi une forte montée en puissance du développement personnel, des ouvrages sur les relations humaines et la parentalité. Plus d’un répondant sur cinq privilégie ces thématiques, très prisées par les moins de 35 ans.

Chez les jeunes adultes, la santé et le bien-être occupent une place importante, rassemblant 32 % des préférences. Ce genre arrive juste après les romans à suspense, confirmant une évolution des goûts vers des contenus à la fois introspectifs et accessibles.

Voici à présent les livres audio des auteurs francophones les plus écoutés en 2024 :

1. Les morts ont la parole de Philippe Boxho

2. Un Animal Sauvage de Joël Dicker

3. Veiller sur elle - Prix Goncourt 2023 de Jean-Baptiste Andrea

4. Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso

5. Votre attention est votre superpouvoir - Des outils efficaces pour aider votre cerveau à se focaliser et rester concentré de Fabien Olicard et Bernard Werber

6. Le comte de Monte-Cristo (Partie 1) d’Alexandre Dumas

7. Norferville de Franck Thilliez

8. Tata de Valérie Perrin

9. La Dernière Allumette de Marie Vareille

10. Tenir debout de Mélissa Da Costa

11. Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi

12. La clé de votre énergie. 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement de Natacha Calestrémé

13. Mon cœur a déménagé de Michel Bussi

14. Le comte de Monte-Cristo (Partie 2) d’Alexandre Dumas

15. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau

16. Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser

17. Jacaranda de Gaël Faye

18. Le chant maléfique - Le Bureau des Affaires Occultes 4 d’Eric Fouassier

19. Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa

20. Le Barman du Ritz de Philippe Collin

