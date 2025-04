La Grande Librairie à l'heure des prédateurs

C’est l’événement de la semaine. L’écrivain et conseiller politique Giuliano da Empoli, à qui l’on doit l’incontournable Mage du Kremlin (Gallimard), Grand prix du roman de l’Académie française en 2022, signe cette semaine L’heure des prédateurs (Gallimard).

Un essai très personnel sur ses pérégrinations dans les coulisses du pouvoir, une réflexion sur la brutalité des autocrates et autres seigneurs de la tech, et le récit d’un monde crépusculaire où tout se règle par le feu et l’épée…

C’est pourquoi il faut, peut-être plus que jamais, donner la parole aux auteurs menacés… Comme le grand écrivain et essayiste turc Ahmet Altan, qu’on est allé rencontrer chez lui, au cœur d’un Istanbul en plein soulèvement. Emprisonné cinq ans pour ses idées, il lui est aujourd’hui interdit de quitter son pays. Entretien exceptionnel avec l’auteur de Madame Hayat (Actes Sud), qui se livre sur l’état de la liberté d’expression dans le monde et sur la toute-puissance de la littérature…

Cette semaine, on fera également la part belle au polar ! En commençant par le romancier et aventurier Caryl Férey. Avec Grindadráp (Gallimard), il signe un huis clos magistral au cœur des Îles Féroé et de leurs mystérieuses traditions. On y croise des militants écologistes, un cadavre surgit des eaux et une journaliste un peu trop curieuse. Tout ça au cœur d’une tempête ravageuse… Je vous défie de refermer ce livre avant de l’avoir fini !

Autre spécialiste du roman noir : Sonja Delzongle. Après les terres glacées de Boréalou, les crues dévastatrices de Cataractes, l’écrivaine nous plonge avec Apnée (Fleuve noir) dans les fonds marins égyptiens. Une enquête menée tambour battant au cœur de profondeurs dont certains ne ressortent pas vivants. À bon entendeur...

Que raconte d’ailleurs notre fascination pour le crime ? Depuis la parution de Glacé (XO éditions) en 2011, le romancier Bernard Minier tisse avec brio une œuvre suffocante qui a tenu en haleine près de sept millions de lecteurs dans le monde. Il revient avec son très attendu H (XO éditions), thriller dans lequel des détectives amateurs du Net et un présentateur de talk-show pourraient bien doubler la police... Un polar diablement contemporain.

Cette semaine, direction Bruxelles et le quartier Saint-Gilles, où Romain Detroy et Victoire de Changy ont repris, il y a trois ans, la librairie « Les yeux gourmands ».

Enfin, on aura rendez-vous avec la comédienne Mélanie Doutey, qui fera lire à un ancien finaliste de notre grand concours Si on lisait à voix haute, Solal Biget-Logre, un extrait du grand roman d’espionnage de John le Carré : « L’espion qui venait du froid ».

Crédit photo : La Grande Librairie

