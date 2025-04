Tout savoir sur l’édition française en moins d’une heure

Chaque année, ils sont nombreux à franchir les portes de la maison d’édition Aux forges de Vulcain : collégiens et lycéens de troisième ou de seconde, venus découvrir les rouages d’une structure indépendante. Tous bénéficient d’une première « leçon » dispensée par les éditeurs d’Aux forges de Vulcain.

Pendant une heure, ces derniers prennent le temps d’expliquer le fonctionnement, très spécifique, de ces structures. Schéma à l’appui, les jeunes stagiaires apprennent les grandes étapes qui mènent un texte, depuis les mains de son autrice ou auteur, jusqu’aux rayons des librairies.

Une feuille de papier, quelques marqueurs, et surtout, la parole engagée de David Meulemans, éditeur et président de la maison, qui résume ainsi l’exercice : « l’exercice consiste à prendre une grande feuille de papier pour dessiner progressivement, de la gauche vers la droite, les actions et personnes qui permettent à un texte, parti des mains d’une autrice ou d’un auteur, d’atteindre les lectrices et lecteurs ».

Dans un texte « descriptif, et non prescriptif », David Meulemans a retranscrit gratuitement cette « leçon » dans un document accessible à tous. Non exhaustive, cette publication est volontairement « succincte et simple », sans en représenter tous les modèles. Ici, David Meulemans entend « exposer le modèle économique principal de l’édition en France ».

ActuaLitté en recommande vivement la lecture, que l'on soit stagiaire, professionnel du livre ou simple curieux du secteur.

