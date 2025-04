"Des libraires comme ça, il y en a peu" : portrait de Roselyne Gutierrez

« Est-ce l’Espagne en toi qui pousse un peu sa corne », chantait Claude Nougaro dans sa magnifique ode à Toulouse. En 2025, ces paroles résonnent d’autant plus fort dans la Ville rose, où vit une importante communauté espagnole. Parmi elle, Roselyne Gutierrez, 67 ans, qui prend une retraite bien méritée après avoir été directrice d’une des plus anciennes librairies du coin : celle de la Renaissance, au Mirail.

L’Espagne, une boussole intime et politique

Son nom ne vous dit peut-être rien. C’est normal : « Elle fait partie de ces gens qui aiment rester dans l’ombre », nous confient unanimement ses proches. Pourtant, tous s’accordent à dire qu’elle a produit « un travail exceptionnel sur, et pour son territoire ».

Car Roselyne Gutierrez est restée fidèle à l’Espagne, sa terre natale, tout au long de sa vie professionnelle. Un attachement qu’elle tient de son enfance : « Son père était un militant communiste sous Franco. Quand les choses se sont gâtées en Espagne, il a envoyé sa femme et ses deux enfants dans le dernier train en partance pour la France », se remémore Emile Ochando, un proche d’enfance, devenu plus tard un collègue de travail.

Ils se sont connus à l’école, alors que Roselyne n’avait que 16 ans, ont toujours partagé une ferveur politique commune, et milité pour la documentation du post-franquisme. « Elle n’a jamais relégué cet héritage au second plan, tant elle a été durablement affectée par les censures qui frappaient certains livres et chansons. » C’est dans cet esprit que Roselyne, alors fraîchement diplômée d’une maîtrise d’espagnol, s’est engagée à plein temps dans ce qui n’était à l’origine qu’un emploi étudiant : la librairie de la Renaissance.

Back to 80's

On est en 1981. Le commerce est en plein déménagement vers le nouveau quartier du Mirail, devenu plus tard très populaire. Les années passent, l’expérience s’acquiert, et la jeune femme se fait porte-parole d’une catégorie peu portée par ses confrères toulousains : la littérature hispanophone.

Parmi ses ouvrages favoris, L’aveuglement, de Geneviève Leibrich (trad. Geneviève Leibrich, 2000). « Elle en vendait des centaines », se souvient Bruno Lamarque, nouveau directeur de la librairie. « Elle faisait un tel travail de promotion que l’éditeur nous a appelés pour comprendre ce qu’il se passait. Elle est comme ça : quand elle fait quelque chose, c’est à 200 % ».

José Saramago, par Juanky Pamies Alcubilla (CC BY-NC 2.0)

Un travail de documentation reconnu

À force d’investissement et de bouche-à-oreille, elle parvient à rassembler toute une communauté autour de la Renaissance. Chaque année, la librairie organise une soirée consacrée à la transmission de la mémoire post-franquiste, en collaboration avec des écrivains, des poètes et plusieurs associations espagnoles.

Un engagement durable, qui a même donné lieu à la publication d’un ouvrage et à la réalisation d’un documentaire intitulé Toulouse la rouge, histoires de l’exil républicain espagnol. « Pour son travail de mémoire historique, la librairie a reçu un prix en Espagne, remis à Madrid. Roselyne en était très fière », souligne Emile Ochando.

« Amener la littérature à ceux qui en sont le plus éloignés »

« Cela fait partie du travail de transmission qu’elle mène depuis des années », souligne Francette Carrie. Cette dernière a travaillé une vingtaine d’années à ses côtés, et retient, en plus de son franc-parler, une indéfectible volonté « d’amener la littérature à ceux qui en sont le plus éloignés ».

Et pour cause, dès son emménagement au quartier du Mirail, la Renaissance a dû se trouver une place dans le paysage culturel toulousain. « Ça n’a pas été facile, à l’époque c’était un coin assez désert. Depuis, c’est un quartier populaire », raconte-t-elle. « Malgré tout, elle s’est toujours battue pour que le commerce se développe ».

L’équipe s’est progressivement tournée vers les écoles — avec lesquelles elle collabore désormais régulièrement — mais aussi vers les entreprises, les bibliothèques, ou tout autre lieu où se trouvaient les lecteurs potentiels. C’est dans ce même esprit que Roselyne a lancé, en 2002, le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie, afin de « faire entrer les livres dans les écoles et permettre à chacun d’y avoir accès ».

« Elle a eu un impact sur le quartier »

Pour Francette, « la création de ce festival a montré aux autres acteurs culturels qu’on était tout aussi légitimes. C’était la preuve qu’on s’était imposé durablement ». Et le chemin ne s’est pas arrêté là, car, depuis 2009, la librairie est également partenaire historique et coorganisatrice du Festival Toulouse Polars du Sud.

Deuxième manifestation littéraire dédiée au genre, cet événement « a un véritable impact sur le quartier », précise le nouveau directeur de la librairie. Chaque année, il « pousse les populations les plus éloignées du livre à découvrir des auteurs et autrices », et fait vivre la littérature de genre sur le sol toulousain. Toujours avec une référence espagnole : « Carlos Salem est le seul auteur autorisé à venir chaque année », glisse Evelyne Gest, bibliothécaire bénévole qui a travaillé avec elle sur le festival.

« Elle a passé sa vie à transmettre »

Les deux femmes se sont rencontrées sur les bancs du festival : « On a tout de suite accroché. Des personnes aussi compétentes, j’en ai rarement rencontré. » Depuis, elles travaillent régulièrement ensemble à la médiathèque de Bérat, en région toulousaine. L’une fournit les livres, l’autre les reçoit et les recommande aux lecteurs.

« Elle a tout de suite compris quels étaient les besoins d’une petite bibliothèque de campagne, et c'est précieux ». Elle se souvient de Roselyne présentant les futures parutions aux bibliothécaires, ayant méticuleusement mémorisé le moindre des résumés. « C’était impressionnant, elle avait un tel sens du conseil. Elle a permis à nos lecteurs de faire des découvertes d’auteurs dont on ne parlait pas dans les médias ».

Depuis, ces passionnées de littérature ne se sont jamais quittées. « Elle a passé sa vie à transmettre son savoir et sa passion, et on peut dire que c’est réussi ».

À LIRE – Philippe Poutou chef d'entreprise : l'anticapitaliste ouvre sa librairie

Aujourd’hui, la librairie est confiée à Bruno Lamarque et son équipe de sept personnes. « Ce sont tous de super libraires, chacun spécialisé dans un domaine. On peut dire qu’elle a eu du nez pour les trouver », conclut Evelyne Gest.

Roselyne Gutierrez aux côtés de Bruno Lamarque

Quel avenir ?

Roselyne Gutierrez lègue une librairie vivante, engagée, et une équipe soudée. « Cette chevelure grise qui nous accueillait une fois la porte poussée va nous manquer ». Mais Bruno Lamarque entend poursuivre cette dynamique, tout en renforçant les liens tissés avec les lecteurs et les partenaires. « La transition se fera en douceur », promet-il. Une page se tourne, mais le livre, lui, continue de s’écrire.

Crédits image : Photographie par © Armelle, de la librairie La Renaissance

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com