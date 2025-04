Il y a 90 ans, la Ville de Lausanne ouvrait sa première bibliothèque

En 1945, l’établissement s’agrandit avec l’ouverture d’une section jeunesse, permettant une meilleure cohabitation des publics, et veillant, à l’époque, à ce que les plus jeunes n’accèdent pas à des lectures jugées inappropriées.

En 1964, le lancement du bibliobus marque une volonté claire de rapprocher la bibliothèque des habitants, en allant à leur rencontre. Puis, en 1973, la bibliothèque déménage place Chauderon 9, avant de s’installer en 1984 à son adresse actuelle, au numéro 11. Aujourd’hui, la Ville dispose de six bibliothèques municipales, d’un bibliobus, de nombreux espaces jeunesse, ainsi que d’une des premières collections de bande dessinée en Europe, à laquelle s’ajoute une offre en jeux vidéo.

Malgré l’évolution des supports et des pratiques, la mission centrale reste la même : garantir l’accès à la culture et à la lecture pour toutes et tous. Cette ambition s’est renforcée depuis 2014, avec la mise en œuvre d’une véritable politique du livre, soutenant les acteurs de la chaîne du livre et enrichissant les propositions culturelles, notamment par des événements, animations et ateliers.

Loin de l’image silencieuse et figée d’autrefois, les bibliothèques lausannoises sont devenues des lieux de vie, de découverte et de dialogue.

Lecture de contes dans la nouvelle section jeunesse à la bibliothèque municipale. Photo autour de 1945 © AVL, ADM-C19-9126. Ville de Lausanne

À l’occasion de cet anniversaire, plusieurs temps forts seront proposés au public. Ce mercredi 9 avril, de 14h à 19h, la Bibliothèque Chauderon accueillera l’inauguration d’une sculpture monumentale en forme de tortue végétalisée, œuvre de l’artiste Isabelle Monier.

Goûter festif, ateliers créatifs, Jukebox et performances littéraires rythmeront cette journée. Puis, le samedi 7 juin à partir de 12h, une grande fête officielle réunira les lectrices et lecteurs autour d’un concert-apéritif et d’une balade littéraire et historique. Autant de manières de célébrer 90 ans d’un engagement fort au service de la population.

Photo de la tortue? La sculpture végétale La Tortue, créée à l'occasion des 90 ans des Bibliothèques par l'artiste Isabelle Monier © Ville de Lausanne - Mathilde Imesch. Ville de Lausanne.

Crédits photo : La salle de lecture Jean-Jacques Mercier à la bibliothèque municipale, rue des Terreaux33. Photo, 1937. © AVL ADM-C19-9126. Ville de Lausanne

Par Hocine Bouhadjera

