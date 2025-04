Québec aura sa Maison de la BD

Tout au long de l’année, le public de tous âges pourra y découvrir la bande dessinée à travers une programmation diversifiée comprenant des expositions, des activités de médiation culturelle et des rencontres avec des artistes.

« L’ouverture de la Maison de la BD témoigne de la vitalité remarquable du milieu culturel de notre ville, a déclaré la responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Québec, Catherine Vallières-Roland. Québec BD est un acteur clé et un partenaire incontournable de notre scène littéraire. Nous sommes fiers de les soutenir dans la création de ce lieu qui fera rayonner l’art de la bande dessinée auprès de la population. »

Et d'ajouter : « Avec la Maison de la BD, notre organisme franchit une nouvelle étape de son développement en offrant désormais à la bande dessinée un endroit dédié, qui servira non seulement de vitrine pour les créations contemporaines, mais aussi de lieu de valorisation de notre riche patrimoine en matière de 9e Art, a ajouté le directeur général de Québec BD, Thomas-Louis Côté. »

S’offrir une vitrine pour le 9e Art d’ici

Dans la région de Québec, le 9e Art est en pleine ébullition, avec un nombre grandissant d’autrices et d’auteurs professionnels ou semi-professionnels, deux structures d’édition dédiées entièrement à la production BD à qui s’ajoutent de nombreuses personnes qui participent à cette vitalité.

Plus que jamais, un lieu était nécessaire afin d’ancrer ce dynamisme et offrir au milieu de la bande dessinée de Québec et du Québec un lieu de rencontre incontournable. Et, pour le public, une vitrine afin d’appréhender ou d’explorer le médium.

« En plus de souhaiter que la Maison de la BD devienne un attrait pour les gens de la région de Québec ou pour les personnes de passage, Québec BD collaborera étroitement avec les organismes locaux – notamment ceux qui avaient leurs habitudes dans ce lieu - afin de contribuer à l’animer et ainsi contribuer à la vitalité du quartier », a ajouté Thomas-Louis Côté.

En attendant la Maison… le Festival !

En attendant l’ouverture des portes de la Maison de la BD, le public friand de neuvième art est convié au 38e Festival Québec BD, qui s’amorce cette semaine. Avec plus de 150 autrices et auteurs présents à Québec pour l’occasion, l’événement offrira une riche programmation ponctuée de rencontres, d’ateliers, de spectacles et d’exposition offerts aux quatre coins de la ville.

Découvrez tous les détails de la programmation à cette adresse.

Depuis 2017, Québec fait partie du Réseau mondial des villes créatives de l’UNESCO en tant que Ville de littérature. Elle est la première ville francophone à avoir obtenu cette reconnaissance prestigieuse. Ce réseau mondial rassemble des villes qui placent la créativité et les industries culturelles au cœur de leur développement durable, tout en favorisant la coopération internationale et les échanges entre les milieux culturels, artistiques et littéraires.

