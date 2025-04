L’imaginaire sous surveillance : quand la création littéraire menace l’humanité

Sur Danevell, les mondes imaginaires prennent une consistance tangible sous la forme de rubans dans le ciel. Un tel nombre d’histoires existent que ces rubans obstruent l’atmosphère et empêchent les danevellois de commercer avec le reste du système solaire. Même le taux d’oxygène est impacté. C’est pour cela que, depuis cent cinquante ans, la création de nouvelles histoires est interdite.

Afin de s’assurer que cette loi est respectée, le bureau de contrôle de l’imaginaire scrute la population à chaque instant et prend en chasse les hors-la-loi qui mettent en péril la survie des habitants en écrivant des romans.

Tanya fait partie du BCI depuis de longues années. Depuis qu’elle est toute jeune, elle sait qu’elle est destinée à ce métier. Elle réalise un travail impeccable aux côtés de son équipe qui voue une confiance aveugle. Cependant, un événement fait basculer leur routine. Des gens se remettent à écrire, faisant progresser les rubans vers le sol, amenuisant le taux d’oxygène de la planète. Tanya est déterminée à les trouver, mais ils se cachent là où elle s’y attend le moins.

Le masque à oxygène du client devant moi témoigne de l’urgence de la réalité : notre oxygène est dévoré par les mondes des histoires, et les plus sensibles ressentent les effets de cet appauvrissement. Les masques, transparents et légers, dont la forme épouse le visage, leur permettent de contrer les faiblesses de notre atmosphère.

La tension palpable de cette épée de Damoclès suspendue au-dessus des habitants sonne comme une véritable course contre la montre. Chaque début de chapitre indique un décompte de jours, la taille d’agrandissement des rubans et le taux d’oxygène dans l’air. Ces informations provoquent une sorte de resserrement autour de l’intrigue et des personnages que j’ai beaucoup appréciés.

C’est très rythmé et dynamique, mais l’autrice prend le temps de poser l’intrigue et les personnages malgré tout. La construction du monde de Danevell est très intéressante et réfléchie. Tout le travail réalisé autour de la notion d’imaginaire et de création artistique remet en question notre propre capacité à créer et inventer : que sommes-nous sans imagination ? Comment vivre sans rêver ? Le récit s’axe autour de ces thématiques et y répond d’une très belle façon.

Des humains vivent dans des villes grises, sans végétation, et détruisent la beauté de leur monde. J’ai du mal à imaginer comment ils peuvent respirer.

Les personnages permettent à l’autrice de travailler deux nuances : tout d’abord Tanya, qui suit aveuglément la loi, elle est loyale à son travail et au gouvernement, la création de nouveaux mondes est une aberration qu’il faut stopper pour maintenir l’équilibre de Danevell.

Elle prend ses trois cachets de Chiméraxyl au quotidien (un comprimé qui empêche de donner envie de créer des histoires), elle ne remet jamais en question les lois établies par le gouvernement. Waban, d’un autre côté, est à l’opposé de Tanya. Rêveur, inventif, il met à profit son esprit créatif au service de son métier de cuisinier pour inventer des plats absolument surprenants.

Malgré le fait que tout les oppose, Tanya et Waban vont tomber sous le charme l’un de l’autre. Moi qui suis plutôt réfractaire à la romance, j’ai trouvé que celle-ci se faisait plutôt discrète, reléguée au second rang de l’intrigue.

En revanche, les répétitions m’ont un peu agacé concernant les deux personnages à chacune de leurs rencontres. Entre leur peau « brûlante », la couleur des iris de Waban ou son odeur de pin et de gingembre (qui sent comme ça ?), j’ai eu du mal à ingurgiter ce côté mièvre.

Malgré ce petit point négatif, j’ai aimé cet univers singulier et la façon dont l’autrice nous embarque aux côtés de ses personnages. Le style est simple, mais efficace, la magie présente sans être prégnante, les chapitres courts et cadencés.

De nombreux rebondissements viennent ponctuer l’intrigue et certains revirements de situation sont totalement inattendus. Je suis heureuse d’avoir eu l’occasion de découvrir cette belle histoire qui peuple à présent les rubans de mes mondes imaginaires.

Par Anne-Charlotte Mariette

