Bradley’s Bookshop : l’anglais en vitrine, la planète en ligne de mire

Depuis sa création, l’enseigne a connu plusieurs adresses avant de s’établir au 1, rue de la Merci. Unique librairie spécialisée en langue anglaise en Aquitaine, elle propose non seulement un large éventail de matériel pédagogique — méthodes, dictionnaires, lectures simplifiées — mais aussi une sélection soignée de romans, bandes dessinées et autres essais. À l’occasion du salon du livre, elle a présenté ces ouvrages au public, de Freida McFadden à Paula Hawkins, en passant par Ocean Vuong ou Rebecca Yarros, ravissant les anglophiles du coin.

Loin des clichés

Tamari, libraire à Bradley’s Bookshop, rencontre chaque jour une clientèle composée pour moitié de francophones en apprentissage de l’anglais, et pour l’autre d’anglophones installés dans la région : « On croise à Bordeaux beaucoup d’expatriés : des familles américaines ou canadiennes qui ont d’abord vécu à Paris, puis choisi Bordeaux pour un mode de vie plus calme, plus accessible. Il y a aussi de nombreux Erasmus, des visiteurs de passage, et un public stable d’expatriés installés à mi-temps ici ou dans les environs. »

Avec l’influence de Netflix, des réseaux sociaux et d’un accès facilité à la culture anglophone, de plus en plus de jeunes, entre 16 et 25 ans, viennent chercher directement des ouvrages en anglais. Tamari constate, loin du cliché de la jeune geek fan de romance : « Ils lisent de tout : des classiques comme Pride and Prejudice (Orgueil et Préjugés), des romans contemporains, de la fantasy romantique, mais aussi des essais politiques ou postcoloniaux. »

Il développe : « Il y a une vraie curiosité intellectuelle, parfois très engagée, qui se traduit par un intérêt pour des formes d’art critique, pour des textes qui prennent position. On propose donc aussi des livres qui questionnent, qui font réagir. »

Plusieurs ouvrages consacrés à la Palestine ont été mis en avant sur le stand de Bradley’s Bookshop aux Escales du Livre: « C’est, au minimum, une manière de témoigner notre solidarité envers le peuple palestinien, aujourd’hui sous les bombes », souligne le libraire. On trouve aussi du Frantz Fanon et ses Damnés de la Terre, à côté de 100 objets racontent une histoire des femmes d'Annabelle Hirsch - 101 dans la version anglaise.

Tamari, comme ses collègues, est bien sûr parfaitement bilingue. Il a suivi des études dans ce sens. Parmi les auteurs qu'il aime particulièrement, on retrouve Claire Keegan, Julia Armfield, Douglas Stuart ou Anna Bailey.

Un danger Donald Trump ?

Maria, née en Roumanie, et qui vit en France depuis seize ans, est une cliente régulière de Bradley’s Bookshop. Présente aux Escales du livre, elle partage : « Depuis toute petite, j’ai toujours aimé lire. La lecture m’a beaucoup aidée à apprendre le français plus rapidement quand je suis arrivée ici. C’était un moyen pour moi de m’immerger dans la langue, de progresser sans m’en rendre compte. »

Par la suite, cette introvertie a eu un vrai coup de cœur pour la langue anglaise : « J’ai commencé à lire des livres simples, des bande dessinées, puis de la littérature jeunesse et young adult. Petit à petit, j’ai élargi mes lectures », nous explique-t-elle.

Elle a une affection particulière pour la fantasy, et des autrices comme Madeleine Miller. Selon elle, « quand un livre a été écrit à l’origine en anglais, le lire dans sa langue d’écriture permet de mieux en saisir les nuances, les subtilités. Cela donne une autre dimension au récit, qu’on ne retrouve pas toujours dans la traduction. »

Et sur le plan économique, une librairie anglophone parvient-elle à tirer son épingle du jeu, dans une grande ville comme Bordeaux, qui accueille notamment la célèbre librairie Mollat ? « Notre métier, c’est aussi une question d’équilibre entre l’offre et la demande. Une librairie ne rapporte pas des millions, on le sait, mais il faut s’adapter et rester en mouvement. On garde toujours un œil sur ce qui se publie, sur les tendances du marché, mais aussi sur les évolutions de la manière dont on écrit et dont on devient écrivain ou écrivaine aujourd’hui », assure Tamari.

La librairie prend aussi en charge les commandes de tout ouvrage disponible en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Alors une question se pose : quid de la guerre douanière déclenchée par Donald Trump, y compris à l’encontre de ses « alliés » européens ? Depuis ce samedi 5 avril, une taxe douanière universelle de 10 % est entrée en vigueur aux États-Unis sur tous les produits importés. Selon le calendrier fixé par Donald Trump, ce taux doit passer à 20 % pour les importations en provenance de l’Union européenne dès le mercredi 9 avril.

Pourtant, le secteur du livre semble momentanément épargné : une annexe officielle, publiée par la Maison-Blanche, exclut les livres, journaux et périodiques des surtaxes américaines.

Face à ces mesures qui n'affectent pas l'enseigne installée en France, deux leviers sont actuellement envisagés par le gouvernement français : l’option tarifaire avec une « réciprocité absolue » et l’option non-tarifaire. Sur ce second point, l’Europe pourrait décider d’exclure les entreprises américaines des marchés publics européens, une mesure considérée comme un « bazooka économique », notamment dans les services numériques, où les alternatives européennes sont encore limitées.

Concernant les mesures tarifaires, une liste de produits américains à taxer a déjà été établie, assurait le 7 avril Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne. Sa validation est attendue « dans les prochains jours », ajoute-t-il. Y trouvera-t-on, malgré tout, le livre ?

Au Canada, le secteur du livre se retrouve pris dans la guerre commerciale déclenchée par le président américain. En réponse à la taxe américaine de 25 % sur les importations canadiennes, le gouvernement de Justin Trudeau a suggéré une mesure équivalente, incluant les livres imprimés ou édités aux États-Unis. Libraires et éditeurs, inquiets, alertent sur les conséquences économiques et culturelles : la majorité des livres vendus au Canada proviennent d'imprimeurs ou de distributeurs américains.

Une hausse des prix significative est attendue, jusqu'à +60 % pour certains ouvrages. Des appels à « acheter local » se multiplient, tandis que les professionnels du livre tentent d’exclure les ouvrages de ces nouvelles taxes.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com