La série cosy mystery gothique événement, bientôt sur Netflix

Son quotidien va être bouleversé par une série d’événements mystérieux, à commencer par la découverte d’un oiseau mort, sur le bec duquel est empalé un étrange timbre...

Très vite, les choses prennent une tournure encore plus inquiétante (et excitante) : après avoir assisté à la mort d’un inconnu dans son potager, Flavia décide de mener sa petite enquête...

Les éditions Verso nous en proposent les premières pages en avant-première :

Alan Bradley est l'auteur de la saga de romans policiers Flavia de Luce, publiée dans plus de 40 pays et best-seller du New York Times. Le premier volume, Crime sur le paillasson, a été lauréat de nombreux prix littéraires (notamment le Prix de la Crime Writers’ Association et le Prix Agatha). Cette série sera prochainement adaptée et diffusée par Netflix. Alan Bradley vit et écrit sur une île au milieu de la mer irlandaise.

Parution le 2 mai 2025.

