Déçu par l'accueil de son premier livre, Kerouac a failli lâcher l'écriture

The Town and the City, paru en février 1950 chez l'éditeur Harcourt Brace, représente le premier texte publié par Jack Kerouac, sous le pseudonyme John Kerouac [le véritable nom de l'auteur étant Jean-Louis Kérouac, NdR]. D'inspiration autobiographique comme la plupart de ses textes, The Town and the City offre un aperçu des jeunes années de l'auteur, et permet de croiser, déjà, des figures de la Beat Generation, notamment Allen Ginsberg.

Toutefois, The Town and the City tranche avec les productions ultérieures de Kerouac, en présentant un style plus conventionnel, tout de même développé sur un manuscrit dépassant le millier de pages... Au sein de la maison Harcourt Brace, Kerouac trouve un allié, l'éditeur Robert Giroux, qui réduit de moitié la longueur du roman, et fixe la publication au début de l'année 1950.

Tiré à 15.000 exemplaires, l'ouvrage ne rencontrera pas vraiment son public. Au détour d'une lettre envoyée à Robert Giroux dans les mois ayant suivi la parution, Kerouac se confie à l'éditeur : « Je suis presque tenté, face à ce manque de gratification, à ne plus jamais écrire », avance-t-il au vu des ventes.

À cette époque, Robert Giroux restait assez proche de l'auteur, et ce dernier l'appelle même « Bob » à partir de l'année 1949. L'éditeur avait rendu visite à Kerouac à Denver, et tous deux s'étaient entendus pour voyager en auto-stop ensemble.

Lettres de Jack Kerouac à Robert Giroux (Peter Harrington)

Malheureusement, les ventes décevantes de The Town and the City viendront perturber les relations entre les deux hommes. Dans les années qui suivent, Giroux refuse les propositions de Kerouac, y compris le manuscrit de Sur la route, ce qui finira par les éloigner. De fait, l'écrivain phare de la Beat Generation publiera son chef d’œuvre chez Viking, une maison concurrente, grâce à l'insistance de Malcolm Cowley, dénicheur de talents.

Une relation au long cours

Le libraire britannique Peter Harrington a présenté cette lettre de Kerouac à Giroux, et plusieurs autres, lors de la Foire internationale du livre de New York, qui s'est déroulée du 3 au 6 avril dernier. Le corpus réunit plusieurs missives restées inédites, toutes adressées à l'éditeur, rédigées sur 52 pages, au total, datées de 1949 à 1955, et d'autres de Giroux à l'écrivain, envoyées entre 1949 et 1963.

Proposé aux enchères pour un total de près de 300.000 €, l'ensemble renseigne sur les relations entre un Kerouac encore peu assuré, mais plein d'espoir, et un éditeur attentif à une nouvelle génération d'auteurs, mais aussi soucieux d'un certain succès commercial.

Lettres de Robert Giroux à Jack Kerouac (Peter Harrington)

Une autre lettre, datée de novembre 1950, avance quelques éléments qui conduiront à Sur la route : Jack Kerouac y évoque un second roman en gestation, qui suivrait « un petit garçon noir, âgé de 10 ans, lancé dans un voyage en auto-stop, de la Caroline jusqu'à la côte ouest, aller-retour, avec son grand frère ». Si l'idée de base reste assez éloignée de Sur la route, elle se retrouve dans Pic (1971), le dernier roman rédigé par Kerouac, écrit entre 1951 et 1960.

Malgré la brouille, Robert Giroux et Jack Kerouac se retrouveront : le 26 avril 1955, le second écrit au premier, qui s'était dit intéressé par ses écrits sur le bouddhisme. Pour Kerouac, il s'agit là de « la meilleure nouvelle depuis des années ». « Je comprends maintenant ce qu'il s'est passé entre nous... Je me rends compte que ce qui vous a “dérangé” n'était pas mon talent, mais les tendances de ces quatre dernières années — le modernisme, les hipsters — et mes fréquentations, comme Ginsberg, Neal [Cassady], [William S.] Burroughs, etc. »

À LIRE - Jack Kerouac, mystique bouddhiste, dans des textes inédits

En effet, Giroux se tenait à bonne distance de la Beat Generation, mais renoue avec Kerouac à l'occasion de Big Sur (1962) et Visions de Gérard (1963), qu'il publie au sein de sa nouvelle maison, Farrar, Straus and Giroux.

Quant à The Town and the City, le texte connaitra évidemment une seconde vie, après le succès de Sur la route. En français, il sera ainsi publié sous le titre Avant la route, aux éditions de la Table ronde, traduit par Daniel Poliquin, en 1998.

Photographie : Portrait de Jack Kerouac sur la couverture de son classique, Sur la route (1957), photographié par William Eichel (domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com