Addicted to You : l'addition des addictions 

Il se trouve que la seule personne dans la confidence se livre à un penchant tout aussi inavouable : pour Loren Hale, sa meilleure amie est sa bouteille de bourbon. Lily n’est pas loin derrière. Cela fait trois ans qu’ils font semblant d’être en couple, cachant leurs addictions respectives à leurs familles.

Mais alors qu’ils croulent sous le poids de leurs secrets, Lily et Loren s’accrochent à leur relation destructrice et commencent à se demander si une vie ensemble, pour de vrai, ne serait pas préférable au mensonge. Et si le véritable vice de chacun était l’autre ?

Les éditions Verso nous en proposent les premières pages en avant-première :

Autrices best-seller du New York Times, Krista et Becca Ritchie sont jumelles – l'une nerd et l'autre geek – et partagent une passion commune pour l'écriture. Elles combinent leurs pouvoirs mentaux depuis l'enfance et n'ont jamais arrêté de raconter des histoires depuis. Elles adorent les super-héros, les personnages avec des failles et l'amour entre deux âmes sœurs.

Parution le 16 mai 2025.

