Tweet N° 1 : Écrire par condensation

On peut donc s’infiltrer dans Tweet N°1 par le biais des références précitées et jouir de leur décryptage avec un petit sourire aux lèvres lorsque la grille des mots – croisés ici au sens propre – affiche l’exacte solution, ou du moins la correspondance qui sonne juste.

Il est également loisible de laisser surgir une sorte de diapositive littéraire – un flash superposant deux écritures, deux situations en apparence éloignées et qu’un fil pourtant réunit. Pour moi, dès les premières pages du nouveau livre de Basquin, j’ai vu apparaître Döblin et son Berlin Alexanderplatz ; plus exactement une image : celle de Franz Biberkopf sortant de prison et pénétrant dans Berlin.

Il tombe sur une forêt de panneaux de signalisation que le livre restitue visuellement, avec chacun leur graphisme. La démarche de Basquin n’est, en ce sens, pas si éloignée de celle de Döblin : il nous confronte au réel par l’écriture physique, mettant sous nos yeux « un espace teXtuel infini » pour « forcer l’adversaire à manger sa soupe avec un couteau » : « je suis le messager psychopompe de mon propre destin & j’ai besoin qu’il y ait un monde », nous révèle-t-il, muni de son indispensable esperluette.

Autant de mots semés de panneaux – une foule d’ordres & de désordres, de « fauX en écriture » et/ou de « blanchiment d’infoX » pratiqués sous X.

Mais l’on peut aussi décider d’entrer nu(e) dans ce Tweet N°1 – et comme il est (classé) X cela tombe à pic. L’on peut même y plonger sans savoir qui est Basquin et ce qui motive sa passion fixe (Sollersien oblige) pour la « farce littéraire » que rien ou presque ne vient ponctuer.

Il suffit pour cela de se laisser prendre par le ruisseau puis la cascade de ses phrases jusqu’à – eh hop ! – son « tapis volant supersonique hypermobile » : car « ici on joue le jeu du monde dans le ciel de la démesure ». L’ouvrage, sous forme de dix tweets, nous refait le coup de l’origine du monde, l’entrejambe prêt à nous accueillir (et d’où nous sortons en premier) étant, quoi de plus logique, le réseau X ex-Twitter.

Nous y puisons l’information, c’est lui le « messie des cacophonies » qui permet de « voir sans être vu » et de rendre indistincts « billet de presse » et « billet de banque ». Une fois embarqué dans l’excentricité de Basquin, le lecteur sent bien que quelque chose le met en cause, et ce jusqu’au constat que « le tweet est la continuation de la guerre par d’autres moyens ».

C’est une littérature qui nous aspire dans un vortex où, un peu à l’image de mon vénéré Orlando de Virginia Woolf, les différentes couches de l’histoire humaine apparaissent simultanément. Mais au lieu de s’afficher horizontalement (à la manière d’un René Guénon), elles s’emmêlent dans ce que Basquin nomme le « chaosmos ».

Et c’est bien là à mon sens tout le sujet du livre : les Fake News aboutissant à « la glaciation de la vie individuelle », au désapprentissage de nos siècles d’expression au profit de la langue « twitto cui-cui-cui », à l’enregistrement compulsif des « meilleurs moments » de nos existences que chacun « ressuscite à [s]a volonté ».

La farce peut alors être lue comme une tragédie. Mais quoi qu’il en soit, céder à la tentation de « saint Guillaume l’homme qui noue des nœuds magiques » défrisera mille & une pulsions teXtuelles jusqu’à la page 61, dont la noirceur est « l’étoile fixe autour de laquelle tourne tout ce volume ». Ainsi donc peut-être vaut-il mieux se souvenir, pour en discerner « l’écriture par condensation », qu’au démarrage giclait le tweet, « & Dieu vit que c’était bon ».

