États-Unis : une nouvelle étape dans l'attaque trumpiste des bibliothèques

Le personnel de l'IMLS a été placé en congé administratif le 31 mars, et pour une durée de 90 jours. Durant cette période, les employés n’auront accès ni à leur messagerie professionnelle ni à aucun des outils nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Cette information nous arrive alors que s'ouvre aux États-Unis la National Library Week (Semaine Nationale de la Bibliothèque).

D’après la section locale de l'American Federation of Government Employees (AFGE), syndicat qui représente les salariés de l’IMLS, cette interruption rend impossible le traitement des demandes et marque de fait la fin du processus de subvention pour l’année en cours. Le syndicat ajoute qu'il est probable que l’ensemble des subventions et contrats en cours ait été suspendu, avant l'annulation.

À ce stade, impossible de savoir si les employés seront autorisés à reprendre leur poste à l’issue des 90 jours. Cette décision n’a toutefois rien de surprenant : dès la mi-mars, l’AFGE avait été informée par des responsables du DOGE qu’un tel congé administratif était envisagé, alors que la suppression de l’IMLS est prévue dans les coupes budgétaires du décret du 14 mars dernier.

Une telle perspective avait provoqué une levée de boucliers de la part du personnel politique et du monde de l'édition. Quatre sénateurs – deux démocrates et deux républicains – ont notamment adressé un courrier au directeur par intérim de l’agence, le sous-secrétaire adjoint au Travail de Trump, Keith Sonderling. Ils y rappellent que le financement de l’IMLS doit impérativement être reconduit, conformément aux obligations prévues par le cadre législatif en vigueur.

Dans le même mouvement, quatre des cinq plus grands groupes d'édition des États-Unis – Hachette Book Group, Macmillan Publishers, Penguin Random House et Simon & Schuster – et Sourcebooks, un des plus grands éditeurs indépendants d'Amérique du Nord, ont envoyé une lettre au Congrès le 3 avril dernier relayant leur « profonde inquiétude » quant à l'état des bibliothèques du pays.

La réponse de l'administration Trump fut des plus cyniques. Le 4 avril dernier, le compte officiel de l'IMLS, visiblement pris en main par ceux qui veulent sa chute, a publié un bilan des dépenses de l'agence. Prouvant encore une fois que les cibles des trumpistes ne sont autres que les politiques en faveur de la diversité et de la justice sociale plutôt que la dépense publique elle-même, le post est titré « L’époque où l’on utilisait l’argent des contribuables pour financer les subventions DEI [Diversité, équité et inclusion, Ndrl] est RÉVOLUE ».

En commentaire, de nombreux internautes s'insurgent : « C'est de la propagande pure et dure », écrit Hayley DeRoche, comédienne et poétesse LGBT. D'autres ironisent : « Le programme DOGE ne coûte-t-il pas 8.000.000 $ par semaine ? Soit plus que tous ces projets. »

Si, au cours de son premier mandat, Donald Trump s'était déjà attaqué au financement des bibliothèques, cette fois-ci, la menace semble plus concrète. Alors que la vague de censure de livres dans les établissements de lecture publique ne faiblit pas, la bibliothèque publique de Fairhope, en Alabama, s'est également vue retirer sa source de financement public, suite aux plaintes de parents concernant des livres de la section destinée aux adolescents.

