Quel bilan pour la 21e édition des Quais du Polar ?

Le public a fréquenté en masse la Grande Enquête, les conférences et rencontres, les séances de cinéma et les plus de 250 évènements organisés partout dans la métropole. Une nouveauté : les rencontres organisées dans les universités avec les étudiants et les enseignants chercheurs ont rencontré un vif succès.

Les libraires indépendants partenaires du festival ont, eux aussi, le sourire : leur chiffre d’affaires est en nette hausse avec 400.000 € de ventes de livres sur le week-end.

L’équipe du festival tient à souligner l’intérêt du public et des plus de 125 auteurs et autrices de 17 nationalités pour les débats sur l’état du monde et notamment en Amérique : « Un espoir dans une période sombre et inquiétante », rappellent-ils.

À LIRE - Les associations culturelles redoutent “un plan social massif mais à bas bruit”

La thématique des frontières, à l’honneur cette année, aurait « montré que le polar est indispensable pour mieux comprendre la société, son actualité et son avenir, très au-delà des seules considérations littéraires ».

L’équipe organisatrice tire un bilan plus que positif du festival 2025. Hélène Fischbach, directrice du festival, réaffirme « l’importance toujours plus grande des partenariats avec les acteurs culturels, les associations, les institutions, toutes celles et ceux qui font la société pour installer le festival et le polar au cœur des débats et des engagements citoyens ».

Le festival donne rendez-vous les 3, 4 et 5 avril 2026 pour une prochaine édition !

Crédits photo : Quais du polar

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com