Simon Roure, nouveau lauréat du Prix des Lycéens BD à Bastia

Pendant quatre jours, la ville de Bastia a reçu une trentaine d’auteurs et autrices. L’objectif : mettre en avant des voies émergentes de la BD, au même titre que les grands classiques, les auteurs confirmés mais également des illustrateurs pour la jeunesse.

Pour ce faire, chaque auteur bénéficie d’une exposition consacrée à son travail, réunissant nombre de planches originales et de reproductions. Parmi les initiatives de l’évènement lancées pour rendre la bande dessinée accessible à toutes et tous figure la création d’un prix littéraire décerné par les lycéens : le Prix des Lycéens.

Qui sont les jurés de cette édition ?

Quatre établissements du territoire ont répondu présents à l’appel. À commencer par les classes de 1e, 2e, et les élèves ayant choisi l’option arts au lycée Giocante de Casabianca. À leurs côtés, les Bac pro et CAP du lycée Fred Scamaroni, les 1e et 2e du lycée Paul Vincensini, et les 2e du lycée Jeanne D’Arc viennent compléter le jury.

Trois BD leur ont été soumises : La Brigade de Victor Hussenot (La joie de lire), Épinette Noire d'Aurélie Wilmet (Super Loto Éditions), et Monstera de Simon Roure (Virages Graphiques). À l’issue d’un vote, c’est Monstera de Simon Roure qui a remporté les faveurs du jury.

Deux mondes s’entrecroisent

Il y narre le destin de Gabriel, repéré un jour dans la rue par un directeur de casting. Il hésite un moment, avant de voir dans cette opportunité une occasion d’arrondir ses fins de mois. Ses premiers pas dans ce petit monde coïncident avec sa rencontre avec Lina.

Ensemble, ils empruntent un chemin semé d’embûches. Lui, plongé dans l’univers du luxe et des défilés, jongle entre castings, soins de son apparence et lutte contre son anxiété sociale. Elle, obsédée par la perfection, enchaîne les entraînements physiques tout en s’enfermant progressivement dans la solitude. À travers les rues de la capitale, où des messages de réussite et de conformité envahissent l’espace public, ils confrontent leurs rêves à des miroirs qui ne renvoient que des reflets déformés...

Avec cette BD, il succède à Zelba, lauréate 2024 pour l'album Le grand incident, publié aux éditions Futuropolis en 2023.

