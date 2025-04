Le poète palestinien Mohammed Al Qudwa obtient (enfin) son visa

Le poète palestinien Mohammed Al Qudwa, âgé de 21 ans et originaire de Gaza, patientait depuis plusieurs longues semaines au Caire, en Égypte, où les bombardements israéliens l'avaient forcé à se réfugier. Il attendait la délivrance de son visa, afin de se rendre en France, participer à plusieurs festivals et bénéficier d'une résidence de création.

Mohammed Al Qudwa est en effet l'un des lauréats du programme de résidences Sawa Sawa, mené par l'Institut français de Jérusalem, lequel prévoit au total 57 résidences, 24 en Palestine et 33 en France. L'opération visait à la valorisation de la créativité des territoires palestiniens, y compris en temps de guerre.

Adressé aux artistes de toutes disciplines (arts visuels, arts du spectacle, musique, écriture, cinéma) résidant à Jérusalem, en Cisjordanie ou à Gaza, voire vivant à l’étranger, le programme Sawa Sawa a donc tout de l'opération officielle, encadrée et dotée de moyens conséquents.

Malgré tout, Mohammed Al Qudwa a subi les affres de l'administration française et la politique du ministère de l'Intérieur. Son cas, ainsi que celui d'autres artistes palestiniens bloqués comme lui, met en évidence « la problématique de la libre circulation des artistes et des professionnel-le-s de la culture et d’une politique française des visas de plus en plus déconnectée des réalités humaines », pointait Zone Franche, réseau des musiques du monde, qui réunit 200 membres en France et à l'international.

« Les démarches d’obtention de visas pour les artistes sont de plus en plus complexes et difficiles à obtenir, en particulier pour celles et ceux issu-e-s d’Afrique sub-saharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient », poursuivait l'organisation, en s'interrogeant sur cette « discrimination ».

Rattraper le temps perdu ?

Selon nos informations, Mohammed Al Qudwa finalement obtenu son visa d'entrée en France, sous la forme d'une carte de long séjour mention « passeport talent », d'une durée de validité de plusieurs mois, et rejoindrait Metz dans le courant de la semaine.

Si l'horizon s'entrouvre enfin pour le poète, il aura malheureusement manqué quelques rendez-vous en France, notamment à Nancy, où le festival Livres d'ailleurs, organisé par l'association Diwan en Lorraine, avait programmé son intervention.

Mohammed Al Qudwa aurait également dû s'installer à Metz depuis le 1er mars dernier, afin de réaliser sa résidence de création, consacrée à la collecte de témoignages autour des corridors humanitaires à Gaza et en Palestine, en lien avec les institutions et associations locales.

Il rencontrera finalement le public français lors du Passages Transfestival, à Metz, du 15 au 25 mai prochain, grâce à un partenariat entre l'événement, le Théâtre Dijon Bourgogne — CDN et le NEST — CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est.

Photographie : Mohammed Al Qudwa, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza (The Palestine Festival of Literature)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com