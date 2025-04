Sur France Culture, Lucas Nine, Susie Morgenstern et James Ellroy

Les midis de culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

Lundi 7 avril :

Débat critique : BD

Les Moutons veulent du sel d’Emanuele Cantoro (Éditions çà et là)

Ce que nous avons perdu dans le feu de Lucas Nine, adapté de quatre nouvelles de Mariana Enríquez (Éditions du sous-sol)

Avec Catherine Robin et Victor Macé de Lépinay

Le grand entretien :

Séverine Chavrier, metteuse en scène, pour le spectacle Absalon, Absalon, d’après Faulkner, jusqu’au 11 avril au Théâtre de l’Odéon

Mardi 8 avril :

Débat critique : Théâtre

Les Messagères de Jean Bellorini, d’après Antigone de Sophocle, jusqu’au 13 avril au Théâtre des Bouffes du Nord

4211 km écrit et mis en scène par Aïla Navidi, jusqu’au 29 juin 2025 au Théâtre Marigny

Avec Vincent Bouquet et Marie Sorbier

Le grand entretien :

Nina Meurisse, comédienne, pour la série 37 secondes d’Anne Landois et Sophie Kovess-Brun, en cours de diffusion sur Arte et disponible sur la plateforme arte.tv

Mercredi 9 avril :

Débat critique : Cinéma

"Wes Anderson, l'exposition", jusqu’au 27 juillet à la Cinémathèque française

Le livre Back to the Bone - John Carpenter 2025 de Jean-Baptiste Thoret (magnani éditeur)

Avec Raphaëlle Pireyre et Antoine Guillot

Le grand entretien :

Chloé Moglia, chorégraphe et artiste de cirque, pour le spectacle L'Oiseau-lignes co-conçu avec Marielle Chatain, jusqu’au 13 avril au Théâtre du Rond-Point

Jeudi 10 avril :

Débat critique : Expositions

“David Hockney 25”, du 9 avril au 31 août à la Fondation Louis Vuitton

“L'art est dans la rue”, jusqu’au 6 juillet au Musée d'Orsay

Avec Sally Bonn et Philippe Azoury

Le grand entretien :

Valérie Lesort, metteuse en scène, pour son spectacle Les contes de Perrault, jusqu’au 17 avril au Théâtre de l‘Athénée

Vendredi 11 avril : En direct du Festival du livre de Paris

Débat critique : Littérature

Bleu d'août de Deborah Levy (Éditions du sous-sol)

Prendre la pose de Günter Grass (Le Seuil)

Avec Marie Sorbier et François Angelier

Le grand entretien :

Susie Morgenstern, autrice jeunesse, à l’occasion notamment de la sortie de son roman La fleur du passage clouté (L'école des loisirs)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 7 avril : Relire l’Amante anglaise de Marguerite Duras

Avec Dominique Reymond comédienne, sur la scène du Théâtre de l’Odéon à Paris jusqu’au 13 avril pour la pièce L’amante anglaise de Marguerite Duras mise en scène par Emilie Charriot, et Joëlle Pagès-Pindon, spécialiste de l’oeuvre de Marguerite Duras

Mardi 8 avril : James Ellroy désenchante le monde

Avec James Ellroy pour Les Enchanteurs (Rivages Noir)

Mercredi 9 avril : Bande dessinée : sur les traces de Moheeb

Avec Clara Lodewick pour Moheeb sur le parking (Dupuis)

Jeudi 10 avril : Dépoussiérer la poussière

Avec Marianne Alphant pour L'Atelier des poussières (POL)

Vendredi 11 avril - En direct du Festival du livre de Paris, Fiction pour la survie

Avec Tonino Benacquista pour Tiré de faits réels (Gallimard)

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 21h30 à 21h35

L’Instant poésie de Wajdi Mouawad

Une collection conçue par Camille Renard

Réalisation Christophe Hocké

Wajdi Mouawad, directeur de théâtre, comédien, dramaturge et écrivain accorde aux mots une importance particulière et la poésie en est un des phares. Tout le mois d'avril, il nous présente son Instant poésie.

2ème semaine

6. Walt Whitman. « Oseras-tu bientôt mon âme » dans Feuilles d’herbes, lu par Phénix Brossard en français

Titre original anglais : Darest Thou now O Soul , lu par John Greaves

7. Kateri Lemmens. « Embruns », dans Quelques éclats lu par Audrey Bonnet

8. Karim Kattan. « Quand minuit vient » lu par Adama Diop

9. Ethel Adnan. « Déplacer le Silence » lu par Shady Nafar

10. Novalis, « Hymne à la nuit » lu par Shady Nafar

Titre original allemand : Hymnen an die Nacht lu par Déborah Weber

La Conversation littéraire, de Mathias Enard

Le samedi de 15h à 15h30

En direct du Festival du livre de Paris

Entretien avec Hajar Azell, romancière, autrice de Le sens de la fuite (Gallimard, collection Blanche, février 2025), Driss Ksikes, dramaturge, essayiste, romancier. Directeur d’Economia, centre de recherche de HEM à Rabat, auteur notamment de L’agence nationale du bonheur : théâtre (Presses universitaires de Bordeaux, 2023) et Textures du chaos (Le Fennec, 2022) et Mahi Binebine, peintre, auteur de La nuit nous emportera (Robert Laffont)

Mauvais genres, de François Angelier

Enregistré au Festival du livre de Paris

Le samedi de 20h à 21h

Avec Jean-Baptiste del Amo, écrivain, La nuit ravagée, Gallimard, 13 mars 2025 et Charlotte Bourlard, écrivaine, À trois, on saute, Au diable Vauvert, 6 mars 2025

Samedi Fiction, de Blandine Masson

Le samedi de 21h à 22h

Arthur Rimbaud - Rumeurs et visions (Rediffusion)

Choix de poèmes d’Arthur Rimbaud et réalisation Laure Egoroff

Avec Audrey Stupovski, Mathieu Perotto et Adrien Michaux

« Nous suivrons les traces dans l’oeuvre d’une insatisfaction de l’existence, de la projection dans un ailleurs rêvé - image du bateau ivre ou du canot tirant sur sa chaîne. A l’eau stagnante de la flache, Rimbaud superpose les flots tumultueux d’un océan qui doit l’emmener vers la vie nouvelle, loin des « marais occidentaux », loin de la maison rustique, des livres de messe, des ancêtres et de l’incompréhension de la « mère Rimb ».

Mais cet entêtement dans la fuite n’est pas pour autant rupture complète des amarres : les liens familiaux perdurent et l’enfance rayonne comme un territoire perdu à regret. Ce montage de textes est donc une tentative pour tresser ensemble certains de ces fils, avec pour continuum l’eau sur laquelle s’irisent rêves et ambitions.

Nous cheminerons ainsi jusqu’à l’ailleurs poétique radical que constituent les Illuminations, proses oniriques et mystérieuses dont les recherches actuelles s’accordent à dire qu’elles furent, au moins pour partie, les dernières productions littéraires de Rimbaud. « Je ne peux plus parler », « je voudrais me taire » écrit Rimbaud dans Une Saison en enfer.

On peut penser que les tableaux des Illuminations sont à lire comme des contrepoints à la pensée articulée, le poète lui substituant l’image pure, le réel fragmenté, surgissant par visions successives, un jeu de correspondances lancé d’âme à âme, avant de se taire pour de bon. » Laure Egoroff

Fiction - Théâtre et Cie, coordonné par Blandine Masson

Le dimanche de 21h à 22h

Cycle Nathalie Sarraute 2/2

Le mensonge

Direction : Jacques Lassalle

Neuf personnages se déchirent parce que l'un d'entre eux a osé rompre l'harmonie du groupe en dénonçant un petit mensonge apparemment sans conséquences, un de ces « riens » qui tissent la trame du quotidien. C'est Pierre, l'ennemi, l'implacable machine à dire la vérité. C'est Pierre qu'il faut guérir.

Pour cela tout sera bon : supplications, procès en règle, jeu de rôles en forme d'authentique psychodrame. Mais Pierre est le plus fort. Ses soupçons entretiendront jusqu'au bout la tension de cette farce aux allures de tragédie.

Avec : Mireille Perrier, André Marcon, Véronique Alain, Aurélie Billetdoux, Roland Bertin, Françoise Lebrun, Pierre Constant, Caroline Piette, Pascal Reneric



Suivie de :

Elle est là (Rediffusion)

Direction : Jacques Lassalle

Réalisation d’Etienne Valles

Un homme est torturé par une idée qui loge dans la tête de sa collaboratrice. Cette idée, qui lui semble défier tout ce à quoi il croit, tout ce qu'il tient pour assuré, le fait souffrir par sa seule existence. Intolérant ? Non, simplement attentif à tout ce qui se joue entre les êtres, à la contamination des esprits, à la torture des corps. Corps et idées se tiennent, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire surtout. Et l'on en rit, comme pour se protéger.

Elle est là est la première œuvre de Nathalie Sarraute à avoir été écrite directement pour le théâtre. Le thème de l'obsession, que l'on retrouve dans Enfance, est l'un des plus profonds, des plus préoccupants chez l'auteur. L'idée existe par les ravages qu'elle provoque, alors même qu'elle n'a pas été définie par les mots : c'est un genre dangereux et tout physique, «contre elle, on ne peut rien».

Avec : Michel Aumont, Olivier Claverie, Catherine Sauval, Christian Cloarec

Elle est là est publié aux éditions Gallimard. Première parution en 1978.

