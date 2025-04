Gabriel Attal réclame la grâce présidentielle pour Boualem Sansal

Nul n’est dupe : ce bain de foule s’inscrivait dans une volonté de réaffirmation de l’identité du parti présidentiel Renaissance – avec pour thématiques premières les valeurs démocratiques et l’ancrage européen, face à une double menace perçue : celle de la montée des extrêmes, notamment le Rassemblement national, et celle des ingérences étrangères. Et les droits de douane que Donald Trump infligera aux pays importateurs désormais.

Quand Attal s'y attelle

On parlera sans fausse modestie de fortes tensions internationales aussi bien que nationales, avec notamment les remises en cause de l’État de droit, et une crispation des débats autour de la souveraineté et des libertés. Gabriel Attal aura tenu un discours offensif, appelant à la résistance démocratique et à l’engagement politique de ses troupes.

Il a insisté sur les principes de justice, de liberté d'expression, de démocratie et d'exemplarité politique, tout en dénonçant les populismes d'extrême droite et les dérives autoritaires.

Rapidement, l’inventaire à la Prévert commence : le jeune député tire à boulets rouges sur « ceux qui musellent la liberté d'expression, remettent en cause la démocratie, rejettent la science, veulent enfermer les femmes, ceux qui en Russie veulent asservir le peuple ukrainien coupable de vouloir vivre ».

Sansal, la victime expiatoire

Et dans cette liste difficile de ne pas évoquer le sort de l’auteur condamné à cinq années de prison fin mars, par la justice algérienne. Ces gens affairés à tous ces crimes, « ce sont eux qui, en Algérie, emprisonnent notre compatriote Boalhème Sansal, coupable d'écrire, coupable d'être… d’être français », lance Gabriel Attal.

« Et une nouvelle fois, en votre nom à tous, je demande solennellement au président algérien de lui rendre sa liberté. » Une nouvelle fois, parce que de passage sur Radio J, voilà une semaine, il avait déjà lancé cet appel à Abdelmadjid Tebboune : « On emprisonne un écrivain parce qu’on refuse la liberté de penser, la liberté d’expression, l’esprit critique. Et évidemment ça indigne tous ceux qui défendent, pas seulement Boualem Sansal en tant que personne, mais tous ceux qui défendent les valeurs de la République, les valeurs des Lumières. »

Et de poursuivre : « Donc évidemment maintenant que cette parodie de justice a eu lieu, il ne faut surtout pas relâcher le combat. Il faut évidemment continuer à se mobiliser. »

En l’évoquant devant ce parterre conquis (ou acquis), l’ex-Premier ministre inscrit l’écrivain algérien dans une série de figures symboliques victimes de régimes autoritaires : défenseurs des droits des femmes en Hongrie, opposants politiques en Turquie, ou encore militants LGBTQ+ réprimés.

Le nom de Boualem Sansal incarne dès lors le symbole de l’écrivain persécuté pour sa liberté de ton et son attachement aux valeurs humanistes. Sa situation est utilisée pour dénoncer les atteintes à la liberté d’expression en Algérie, tout en rappelant qu’il est également de nationalité française — ce qui permet à Gabriel Attal de légitimer sa demande officielle de libération, en tant que chef de gouvernement.

Que Gabriel Attal dépasse le simple cas individuel pour inscrire la défense de Boualem Sansal dans une stratégie rhétorique plus vaste ne fait aucun doute. Nous entrons dans l’ère d’un affrontement idéologique entre les démocraties libérales et une « internationale réactionnaire » qui, selon lui, cherche à museler les libertés fondamentales. Le sort de Boualem Sansal fait figure d’exemple, à la fois tragique et politique, mais appelle à la solidarité transnationale.

Le 2 avril 2025, l'avocat de Boualem Sansal a annoncé que l'écrivain franco-algérien faisait appel de sa condamnation à cinq ans de prison ferme et à une amende de 500 000 dinars, prononcée par le tribunal correctionnel de Dar El Beida. Arrêté le 16 novembre précédent à Alger, Sansal était initialement accusé d'infractions criminelles, notamment pour des déclarations controversées au média d'extrême droite Frontières, où il affirmait que la France avait, durant la colonisation, cédé des territoires marocains à l'Algérie.

Ces accusations ont été requalifiées en infractions correctionnelles, facilitant une condamnation rapide. Traditionnellement, l'Aïd-el-Fitr est une période propice aux grâces présidentielles en Algérie. Cependant, l'appel interjeté par Sansal pourrait compromettre cette possibilité, car une procédure en cours peut retarder ou empêcher l'octroi d'une telle grâce. Et maintenant que la fenêtre de tir est fermée, que faire ?

