À la découverte des éditeurs indépendants au Salon L'Autre Livre

Ici, l’originalité des projets présentés prime sur les considérations commerciales. Les maisons d’édition présentes défendent une identité éditoriale forte, proposant des œuvres qui brisent les codes et refusent les genres figés. Certaines intègrent également des expressions artistiques variées, mêlant littérature et arts plastiques.

Parmi les exposants, les éditions L’arTbitraire attirent l’attention avec leur stand arborant la question intrigante : « Es-tu une faute de frappe ? ». Cette interrogation invite les visiteurs à réfléchir sur le sentiment d’étrangeté et la quête de sa place dans le monde.

Cette maison basée dans les Landes (Nouvelle-Aquitaine) a été fondée en 2019 par Pascal Delente : l’éditeur sourit : « Cette accroche c’est notre manière de questionner ce sentiment d’étrangeté, la quête de sa place dans le monde. » Une autre phrase interpelle, calligraphiée à l’encre noire : « Sommes-nous là où nous devrions être ? »

L’éditeur évoque l’importance des rencontres imprévues, de celles qui passent inaperçues, mais laissent des traces. Chaque visiteur repart avec une impression, un doute fertile, une idée en germe.

Du côté des éditions du Jasmin, on se distingue par leur accent sur la découverte des cultures du monde, à travers des contes, récits et livres bilingues. Leur démarche vise à ouvrir les lecteurs à la diversité culturelle et à encourager l’échange interculturel.

Créées en 1997, elles sont dirigées par Saad Bouri et se distinguent par leur accent sur la découverte des cultures du monde, à travers des contes, récits et livres bilingues. Leur démarche vise à ouvrir les lecteurs à la diversité culturelle et à encourager l’échange interculturel. « Ce n’est pas qu’une affaire de littérature, c’est une affaire de regard », nous explique-t-il.

Plus loin, on retrouve le Collectif de la Nouvelle Édition Marocaine, basé à Casablanca, est également présent. Plusieurs éditeurs marocains se sont fédérés au sein de cette structure : leur participation fait écho au Maroc, invité d’honneur au Festival du Livre de Paris.

Le collectif met en avant la richesse de la littérature marocaine contemporaine et renforce les liens entre les scènes littéraires francophone et marocaine. Un éditeur raconte les liens tissés avec d’autres structures françaises, les difficultés communes : la visibilité, les moyens, les obstacles face à l’absence de diffusion massive. « On existe malgré tout. Parce qu’on croit à ce qu’on fait. »

Se réinventer, comme toujours

Dans les allées, le public du salon est diversifié, composé de jeunes lecteurs, de professionnels, de familles et d’étudiants. Tous viennent à la rencontre des éditeurs indépendants, découvrant des œuvres originales et échangeant directement avec les créateurs. L’événement s’affirme comme un lieu de rencontre et d’échange, soutenant la bibliodiversité et défendant des voix plurielles, loin des standards éditoriaux dominants.

Une édition portée par un renouveau assumé de l’organisation et l’arrivée d’un nouveau comité, déterminé à « dépoussiérer le salon, redonner du souffle, sans trahir son esprit originel », comme l’évoque Cathy Decreton des éditions Fdeville, qui nous accompagne d’un stand à l’autre. Ce travail se lit déjà dans les détails : des affiches soignées, une circulation fluide, un accueil plus chaleureux.

Ici, l’originalité des projets passe avant tout. Peu d’appels aux chiffres, encore moins de compromis sur les lignes éditoriales. Les maisons présentes défendent une indépendance farouche. « Nous ne cherchons pas à entrer dans les moules, mais à les casser », glisse une éditrice, fière de ne pas répondre aux normes du marché.

Entre les rangées de tables couvertes de livres aux formats singuliers, aux couvertures non standardisées, l’ambiance reste conviviale. Beaucoup se connaissent déjà, échangent en voisins complices. Pourtant, la porte reste ouverte aux nouveaux venus. « C’est ce qui fait la force de ce salon : on retrouve des visages familiers, mais on rencontre aussi des gens qui élargissent nos horizons », raconte l'autrice Nathalie Girbal.

Les maisons d’édition qui mêlent littérature et arts plastiques marquent aussi cette édition. Certaines exposent des œuvres à côté des livres, brouillent les frontières entre les genres, interrogent les formes. Un choix assumé : faire de l’objet-livre un terrain d’expérimentation.

