Marie NDiaye : "Ils avaient cette rage de s’en sortir"

Le salon de Bordeaux, Les Escales du livre, a eu l'honneur d'accueillir l'autrice, trois jours après la sortie de son ouvrage : quatre variations sur la figure du père absent. Pour échanger avec la Prix Goncourt 2009, le salon a convoqué son président lui-même, Pierre Mazet, et une figure de Sud Ouest, Nicolas Espitalier. Ce dernier a publié chez Hérodias en juin 2024, La moindre étincelle, qui rassemble 80 chroniques parues dans le Mag de son journal, entre 2021 à 2024. Avec une préface de... Marie NDiaye.

On choisit son pan de la vérité

Le premier chapitre met en scène la narratrice et sa mère, désormais menacée par la sénilité. La fille lui demande de revenir sur un souvenir douloureux de son passé. C’est alors que la mère lui révèle un fait jusque-là tue : « Ce n’est pas ton père qui est parti, c’est moi. » Et d'évoquer la figure du « bon Denis », renversant le récit familial, et ouvrant une brèche dans la mémoire de la narratrice. « La mère a son propre récit, la fille le sien », rappelle Marie NDiaye.

La narratrice - qui n'est pas l'autrice assure-t-elle -, tente de faire tenir ensemble les morceaux d’un héritage familial morcelé, hanté par les silences, les ruptures et les récits reconstruits par le souvenir. Ce que l’on découvre ici, c’est moins une vérité qu’un champ de tensions — entre ce qui a été vécu, et ce que l’écriture tente de recomposer, d'inventer.

Lorsque sa mère lui assène : « Tu es banale et torturée, tu ne penses qu’à toi », comme pour mieux donner du relief à la « bonté » de Denis, l'autrice y perçoit « une lucidité cinglante et rigoureuse », et Pierre Mazet une trop grande cruauté. Pour Nicolas Espitalier, qui a également lu ce texte attentivement, il tourne autour de la vérité sans jamais la fixer, dans une spirale obsessionnelle. Un jeu de miroirs qui rappelle Home de Toni Morrison, ou Anatomie d’une chute de Justine Triet. La vérité serait une sphère, jamais un fil droit : « On se la choisit », tire-t-il comme conclusion de sa lecture du Bon Denis.

Dans le deuxième chapitre du livre, le style change. on est à Pithiviers, dans la famille paysanne française de sa mère, le père est au Sénégal, maltraité par une tante. Marie NDiaye raconte avoir voulu se glisser « dans l’esprit de [ses] parents », leur jeunesse, entre la Beauce et un petit village proche de Dakar. Tous deux ont grandi dans la misère, et tous deux, sans se connaître, ont mené une lutte acharnée pour accéder à l’école, au collège, au bac. « Ils avaient cette rage de s’en sortir », constate la fille autrice. Dans sa projection, son père, devenu un homme important, ne pouvait être capable de tendresse. « On ne peut pas tout être et tout faire », explique l'écrivaine Ce constat est aussi une manière de pardonner, sans rien édulcorer. Rapellons que son père a regagné l'Afrique alors qu'elle n'avait qu'un an.

Dans le troisième chapitre, plus fragile, la narratrice partage : « J’ai toujours cru que mon père était sans honneur parce qu’il était parti. » Cette affirmation s'est construite au fil de l’écriture, comme si c’était précisément l’acte d’écrire qui permettait de penser, de révêler, de trouver. Marie NDiaye décrit son livre comme « fait de quatre fragments, sans y avoir réfléchi, réalisé ». L'autrice a confiance en la littérature, qui le lui rend bien.

Et il y a cette caractéristique formelle, la quasi absence de point. « C’est l’absence de certitude. Je ne sais pas grand-chose des enfances que je raconte. Je comble le vide avec mon imagination. Alors il n’y a pas de point, parce qu’en réalité, je ne sais pas », répond Marie NDiaye.

En une heure de discussion, il est impossible de saisir toute la richesse d’un tel ouvrage. Pour ceux qui souhaitent s’en faire leur propre idée, il faudra se plonger dans Le Bon Denis, où l’autrice s’attelle à une question aussi vaste que délicate, inscrite dans le titre même : qu’est-ce que la bonté ?

Et quelques mots sur l'ouvrage de Nicolas Espitalier, tout de même, par la préfacière elle-même, qui apprécie dans les chroniques de son camarade, ce regard capable de hisser l’anecdotique au niveau de la fable : « Tu pars d’un détail et tu en fais un récit qui nous ramène à nous-mêmes. L’histoire devient le sens. Ce serait ça, la morale, si on devait en dégager une. » « Plus on va dans l’intime, plus on parle à tous », constate de son côté le chroniqueur, qui donc ne se prive pas d'y plonger.

Un « art de la chute » aussi, et une ironie légère, jamais cruelle, que Marie NDiaye décrit ainsi : « Nicolas sait être drôle, mais dans ses textes, il se retient avec intelligence. Il mêle douce ironie et sincérité. » Nicolas Espitalier plussoie.

