Afghanistan : des poèmes pour tenir tête à l'obscurité

Préfacé par Olivier Weber, écrivain et voyageur qui connait très bien l'Afghanistan et a largement couvert son histoire contemporaine, le recueil fut imaginé, créé et traduit par Belgheis Alavi. Ce livre est né après la chute de Kaboul aux mains des talibans, le 15 aout 2021. « On va dépasser les luttes afghanes, ce sont des combats qui nous concernent tous et toutes », annonce l'auteur-aventurier français, en préambule du récital.

Olivier Weber rappelle aussi comment « Trump et Biden ont remis les clés d’un pays plus grand que la France aux mains des talibans... avec les conséquences que l’on connait, notamment pour les femmes ». Cible principale de la théocratie totalitaire qui touche l'Afghanistan, ces dernières sont privées de quasiment tous leurs droits.

« Elles avaient jusqu’à très peu de temps le "privilège" de la médecine, qui était le dernier qu'on leur laissait puisque les femmes ne pouvaient pas être approchées par un homme médecin », mais même cet ultime trou de respiration s'est récemment refermé pour les Afghanes, nous alerte Olivier Weber.

Olivier Weber

Ce recueil se présente donc comme le témoignage de poètes sur « pays qui ne sombre plus, mais est déjà totalement dans l'obscurité ». Ils sont quasiment tous exilés en Europe ou aux États-unis, seule l'une d'eux vit toujours en Afghanistan, ce qui a nécessité un « gros travail d’orchestration », explique l'écrivain voyageur. Les poètes, des femmes pour la plupart, mais aussi des hommes, nous y parlent « de leur combat, de leurs espoirs, de leurs amours aussi ».

Entrent alors sur la scène Nima Khoshravesh, une cithare à la main, pour mettre en musique les lectures, Belgheis Alavi, qui lira les textes en persan, et Maud Thiria, pour la traduction. La lumière se tamise, les cordes de Nima Khoshravesh commencent à chanter leurs premières notes, et Belgheis Alavi commence à lire.

« Attention, émotions garanties », avait promis Olivier Weber avant de laisser sa place. Toute la salle est plongée dans un silence admiratif pour cette belle langue que certainement personne ne comprend ici, mais peu importe, l'essentiel n'est pas là. La récitation de Belgheis Alavi est profonde, on y devine la force de ceux qui ont écrit, et de la population dont ils témoignent.

Dans l'ordre, de gauche à droite : Belgheis Alavi, Maud Thiria et Nima Khoshravesh

Sa voix, posée pour la plupart de la lecture, s'enroue parfois sous le coup de l'émotion. Lorsqu'elle est contrainte par ses trémolos de marquer une pause, la cithare de Nima Khoshravesh se fait plus bruyante, plus émouvante encore.

Elle est aussi là l'admiration : jamais Belgheis Alavi ne laisse un temps trop long entre deux mots. Il lui faut dire, dire la souffrance, dire l'incompréhension, dire l'exil et dire la liberté, qui un jour reviendra en Afghanistan. Quand Maud Thiria lit les traductions à sa suite, on arrive à deviner par la douleur qu'ils expriment les passages sur lesquels butait Belgheis Alavi, et un torrent d'applaudissement vient ponctuer la lecture de chaque poème.

Elle se soulève telle une ruine dans les rues, liberté Sous les lames, les poignards et la fusillade, liberté. Ô fille de Kaboul, tourbillons de vents en furie De ta gorge serrée à chaque fois s’élance la liberté. — extrait d'un poème de Mahtâb Sâhel, lu pendant le récital

