Alexandre Jardin roule avec les motards contre l'exclusion et Hidalgo

Alexandre Jardin, à l’origine du collectif « Les #Gueux », qualifie les ZFE de « Zones à Forte Exclusion », soulignant leur impact discriminatoire envers les populations les plus vulnérables. Ce nom est tiré du livre éponyme qu'il a publié aux éditions Michel Lafon, fin mars dernier. La FFMC critique les ZFE pour leur complexité et leur incohérence, avec des règles variant selon les villes, ce qui engendre une confusion parmi les usagers de la route.

L’association dénonce également le caractère antisocial de ces mesures, qui restreignent l’accès à l’emploi et aux services pour ceux ne pouvant pas acquérir de véhicules récents. Et ce 6 avril, est prévue une mobilisation nationale pour protester contre les ZFE, considérées comme des mesures d’exclusion sociale.

En effet, assure l’écrivain, ces mesures s’avèrent discriminatoires envers les populations modestes, les empêchant d’accéder aux centres-villes en raison de restrictions sur les véhicules anciens. Selon lui, ces zones instaurent une ségrégation sociale en réservant les espaces urbains aux personnes pouvant se permettre des véhicules récents et moins polluants.

Il critique ces zones, les considérant comme une atteinte à la liberté de circulation et une injustice sociale pour les citoyens ne pouvant pas acquérir de nouveaux véhicules conformes aux normes imposées. Et avec le temps, il a fini par accuser ces mesures de créer une ségrégation entre riches et pauvres, et de priver les citoyens modestes de leur droit à circuler librement dans les centres urbains.

Alexandre Jardin a également collaboré avec l’association « 40 Millions d’Automobilistes » pour déposer une pétition sur la plateforme de l’Assemblée nationale, réclamant l’abrogation des ZFE. Cette initiative souligne l’impact négatif de ces zones sur les citoyens aux revenus modestes, les empêchant d’accéder aux centres-villes et aggravant les inégalités sociales.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), il a critiqué la position du gouvernement concernant les ZFE, qualifiant la réponse de « reculade politicarde » et accusant les autorités de favoriser une sécession entre les grandes villes et le reste du pays.

​Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, les véhicules anciens sont interdits dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE) des grandes agglomérations, affectant particulièrement les personnes n'ayant pas les moyens d'acquérir un nouveau véhicule. Cette mesure touche environ 40 % de la population vivant en milieu rural, soit plus de 20 millions de Français, qui se retrouvent exclus des centres-villes et ressentent une rupture d'égalité.

Le hashtag #Gueux unit les citoyens et élus locaux opposés à cette ségrégation sociale. Ce mouvement, non partisan et républicain, prône une écologie non violente et un retour à l'humanisme. Les manifestations sont prévues dans plusieurs villes françaises, notamment à Paris devant l’Hôtel de Ville, à Lyon devant le siège de la Métropole, et à Strasbourg avec une pose de banderoles.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com