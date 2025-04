Prix Talent Cultura, Koh-Lanta... l'incroyable parcours de Cassandre Lambert

« Les Escales du livre, c’est le troisième salon auquel j’ai participé », se souvient l'autrice jeunesse et Young Adult. Elle développe : « C’était la première fois que je participais à un événement d’une telle ampleur, ce qui n'est pas rien dans une carrière d'autrice. Trois ans plus tard, je reviens, dans un nouveau lieu, le soleil et le plaisir de retrouver l'équipe du festival. Ils étaient contents de me revoir, et moi aussi. C’est un salon où je me sens portée, accompagnée, et ça, c’est précieux. »

Outre de rencontrer ses lecteurs bordelais et aquitains, Cassandre Lambert est intervenue auprès de deux classes de 4e du collège Jacques Ellul. Elle nous raconte : « Avec les élèves, je sépare toujours l’intervention en deux temps. D’abord, je leur parle de mon métier d’autrice, en répondant à toutes leurs questions : comment on devient écrivain, quand ai-je commencé à écrire, quels sont mes horaires de travail, comment sont réalisées les couvertures de mes livres, comment on vit de ce métier, combien on touche par livre vendu… »

Certains élèves avaient déjà lu ses livres, permettant d'entrer davantage dans les détails de son travail, et rendant l’échange encore plus vivant. Ensuite, elle leur a proposé un atelier d’écriture : « Avec une classe, on est partis sur un angle plus philosophique : on a parlé du fait de suivre sa passion, de croire en ses rêves malgré les doutes. À leur âge, ils ont encore leurs rêves intacts, pas encore confrontés aux désillusions du monde adulte. » Elle leur a proposé d’écrire une lettre à eux-mêmes dans dix ans. Une missive où ils s’interrogent : est-ce que j’ai réussi à devenir footballeur ? Est-ce que je suis toujours ami avec untel ? Est-ce que je suis heureux dans ma famille, dans ma vie ? Est-ce que je me sens en confiance face à l’avenir ?

« L’idée, c’était que cette lettre n’ait pas forcément vocation à être lue à voix haute, ni par les profs, ni par moi-même. Elle est pour eux. Ce cadre de confidentialité leur permet d’être plus honnêtes. Souvent, ça les débloque », explique Cassandre Lambert. Plus généralement, cette native du Cancer apprécie rencontrer les enfants, que ce soit en milieu scolaire ou en médiathèque — ce qu'elle fait régulièrement. : « Et ce qui est amusant, c’est que, finalement, les adultes me posent souvent les mêmes questions qu’eux. C’est touchant, et un peu drôle aussi. »

La passion de l'écriture

Si souvent les auteurs ont d'abord été de grands lecteurs, pour la jeune autrice, ce fut l'inverse : « Depuis toute petite, j’écris, en primaire déjà, c’était naturel pour moi », nous confie-t-elle. La lecture est venue au collège, portée par la vague des grandes dystopies : les séries Le Labyrinthe, Divergente ou Hunger Games.

À cette même époque, elle lance son compte Instagram sur les livres, qu'elle tient encore aujourd’hui, et qui compte actuellement plus de 20.000 abonnés : « Ce qui a commencé comme un plaisir est devenu une part intégrante de mon métier. Je travaille désormais au sein de l’agence du Souffle des mots, co-créée par Audrey Tribot (Ndr : numéro 1 du "Booktube" français), où je suis en charge de la création de contenu autour des livres. C’est une manière d’allier mes deux passions : l’écriture et la médiation littéraire. »

En classe de 4e, elle termine un premier roman qu'elle envoie à plusieurs maisons d’édition : sans succès, mais pas de quoi baisser les bras non plus. En terminale, elle commence L’Antidote mortel, un texte qu'elle retravaille pendant près de deux ans : « Je l’ai envoyé à différentes maisons d’édition et, quatre mois plus tard, j’ai reçu une réponse positive de Didier Jeunesse », confie-t-elle : « Ce fut le début d’une belle aventure : le roman a été publié, et la duologie a reçu le Prix Talents Cultura, ce qui lui a offert une visibilité nationale, avec des mises en avant dans toutes les enseignes Cultura de France. J’ai eu la chance d’y faire des dédicaces dans tout le pays. Ce prix m’a vraiment lancée. »

Ce premier ouvrage suit trois adolescents unis par la révolte : Whisper, princesse en fuite ; Eden, orpheline en quête de vengeance ; et Jadis, porteur d’un antidote pour sauver la Reine. Leurs destins se croisent sur le chemin du Palais, où justice devra être faite...

Aujourd’hui, Cassandre Lambert a publié trois duologies et un one-shot. Si sa première série est une fantasy médiévale, L’Empire des femmes, sa seconde série, est une dystopie féministe. Celle que je cherchais, édité en 2023, est un roman contemporain. Sa dernière série en date, Atalante, s'inspire cette fois directement de la mythologie : « Depuis toute petite, je suis passionnée de mythologie. J’en ai énormément lu à ce sujet, que ce soit par le prisme des ouvrages de Madeline Miller ou d’autres autrices et auteurs qui revisitent les grands récits antiques. Et forcément, j’ai toujours eu envie d’écrire sur ce sujet. »

Il lui manquait simplement un personnage féminin fort. Elle constate : « Dans la mythologie, les femmes n’ont pas souvent le beau rôle : elles sont souvent réduites à des figures de souffrance, de viol ou de vengeance. Il me fallait une héroïne différente, qui ne soit pas les trop célèbres Artémis ou Athéna. » Elle découvre finalement la figure d’Atalante, en lisant un ouvrage sur les héroïnes oubliées : « Elle n’est quasiment pas connue, et pourtant, c’est la seule femme à avoir participé à l’aventure des Argonautes. Elle est protégée par Artémis, déesse de la nature et de la chasse. Ce personnage n’avait jamais été traité en littérature jeunesse. J’ai eu envie de raconter son histoire : celle d’une enfant abandonnée par son père, qui traverse des épreuves, jusqu’à la fin de sa vie de femme. »

Elle a imaginé que son objectif était de rallier les Amazones : « Cela s’y prêtait bien. Atalante est une chasseuse, proche de la nature, évoluant dans un monde très masculin. Mon envie, c’était de redonner une voix à cette héroïne oubliée, et d’en faire une figure de puissance pour les jeunes lecteurs et lectrices d’aujourd’hui. »

L'après Koh-Lanta

Sept romans publiés en quatre ans, le tout avant 25 ans, et un autre exploit : avoir participé à l'édition 2024 de Koh-Lanta, éliminée lors de l'avant dernier conseil éliminatoire de l'aventure. Déjà que le statut d’autrice jeunesse / Young Adult n’est pas toujours très respectée dans le paysage littéraire à la française, alors lorsqu’on participe en plus à une téléréalité de TF1 — fût-elle la plus aventurière...

Elle confie : « Participer à Koh-Lanta, c’était un rêve que je portais depuis toute petite. J’ai toujours regardé l’émission, je l’adorais. Je me disais : "Quand je serai grande, je postulerai." Alors, quand j’ai eu l’âge, je l’ai fait. » Près de 40.000 candidatures chaque année, pour seulement 24 places : 12 femmes et 12 hommes. Une première tentative échoue, sans aucune réponse de la production. À la seconde, elle est sélectionnée. Un casting très long, avec six étapes, mais elle tient bon.

« Je pense que ce qui m’a permis de tirer mon épingle du jeu, au-delà du fait que je sois jeune et sportive (Ndr : elle a notamment fait 10 ans de gymnastique en compétition), c’est mon profil d’autrice », émet-elle comme hypothèse. « Il y a beaucoup de profils sportifs, mais être aussi écrivaine, c’est plus rare. Pour une émission comme Koh-Lanta, il faut une diversité de profils », complète-t-elle.

Sa saison se déroula aux Philippines, dans l’archipel de Caramoan, et au-delà du caractère incroyable de l'expérience, à la fois physique, mentale et humaine, cela a eu un impact très concret sur sa vie d’autrice : « On m’a vue à l’écran en train d’écrire, carnet à la main, et cela a intrigué pas mal de monde. Beaucoup de personnes m’ont dit ensuite : "J’ai adoré votre participation à Koh-Lanta, et j’ai eu envie de découvrir vos livres." Cela m’a permis de toucher un nouveau public, qui n’aurait peut-être jamais croisé mon travail autrement. »

En salon, on lui parle souvent de l’émission : « Les lecteurs viennent me voir aussi pour ça, et ça a eu un vrai effet sur mes ventes. C’est un joli coup de pouce pour mon travail. » Pour situer, son compte Instagram littéraire rassemble plus de 20.000 abonnés, tandis que celui dédié à son aventure Koh-Lanta en fédère près de 60.000... À méditer, pour ceux qui ont du mal à faire décoller leur carrière, et qui ont encore la forme physique...

