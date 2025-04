Dans le silence d’un monde figé : Claire Mathot, un premier roman saisissant

« Cette histoire se déroule dans un village reculé avec des occupations rurales qui fonctionnent comme au début du XXe siècle. Le cycle des saisons est très important et le roman commence au début de l'hiver qui est une saison particulièrement rude. Le cycle des saisons et la nature m’inspirent beaucoup ; me promener dans la nature est une des choses qui m'apporte beaucoup d'apaisement. »

Ici, le silence y règne, épais, parfois pesant. Non pas absence de bruit, mais vide de sens. Dans cet univers figé, l’hiver marque une parenthèse de repli. La nature impose son tempo. Les échanges se raréfient. Les gestes deviennent réflexes de survie. Le froid, omniprésent, façonne les corps et les liens. La rudesse du climat reflète l’austérité d’un monde sans désir d’ailleurs, sans rêves assumés.

Claire Mathot était notre invitée, pour un podcast tout en sensibilité, à découvrir ci-dessous :



« Dans ce village, les personnes n'ont pas de prénom, n'ont pas d'autres identités que leur fonction, leur métier : il y a le Fossoyeur, la Jeune Serveuse, le Forgeron, le Boulanger etc. Toutes ces fonctions qui servent à la communauté, qui n'ont d'intérêt, et d'existence que dans leur utilité. Les personnages se désignent ainsi, se reconnaissent ainsi, et n'ont pas d'autres identités, n'ont pas d'autres ambitions ou d'autres rêves que celles de vivre dans ce carcan », explique la romancière.

Ce système hiérarchisé repose sur une logique d’efficacité. Le travail occupe tout l’espace. Il structure les existences, conditionne l’appartenance au groupe, fixe la valeur de chacun. Un choix de narration fort, nourri par l’expérience personnelle de l’autrice, marquée par la brutalité du monde professionnel contemporain. Burn-out précoces, licenciements abrupts, relégation des plus âgés : le roman transpose ces violences dans une fable où l’emprise du collectif annihile toute subjectivité.

Dans ce décor, la serveuse ouvre une brèche. Jeune, sans enfant, elle interroge le sens de sa place. Une curiosité, d’abord diffuse, l’amène à tendre l’oreille, à écouter les rumeurs venues d’ailleurs. La découverte du mot « bibliothèque » agit comme un déclic. Une soif d’apprendre, de comprendre, émerge. Ce frémissement intérieur, presque imperceptible, esquisse une possibilité d’échappée.

« Le parallèle que je fais avec le monde du travail actuel, c'est cette société, cette façon de vivre dans le monde du travail qui est très dure, qui est très violente, qui vous enferme dans une fonction, dans une utilité. »

Claire Mathot interroge ici la violence d’un monde sans intériorité. Une violence parfois brutale, ritualisée, comme dans la « destitution », combat à mort officiellement reconnu. Plus souvent diffuse, insidieuse. Une autorité valorisant la force. Une collectivité prompte à désigner un bouc émissaire. L’individu se dissout dans la foule. La peur empêche toute remise en question.

« La violence dans cette société parait très encadrée. Il y a cette règle déclarée, ce risque de destitution qui est un combat à mort qui est tout à fait accepté, qui est tout à fait connu par tout le monde, donc ça c'est la phase visible de l'iceberg mais il y a aussi une forme de violence qui est plus implicite dans ce livre. »

Le silence du titre n’est pas celui du calme. Il est celui de l’étouffement. Ce silence hostile empêche de penser, de ressentir, d’exister. Le roman pose ainsi une question fondamentale : comment renaître à soi-même dans un monde qui vous refuse toute intériorité ?

« Ce roman donne une place importante à la masse, la foule, la populace, des termes qui évoquent cet état de fait où l'individu se perd dans la foule et où finalement encore une fois c'est la loi du plus fort ou la loi de celui qui parle le plus fort et qui entraîne les autres. Je voulais absolument parler de ce besoin qu'ont toutes les sociétés de se trouver un "bouc émissaire", celui par qui tout le mal arrive, c'est celui qui a tous les torts et c'est un mécanisme très efficace. »

La saison du silence déploie une voix singulière, sensible, jamais démonstrative. Claire Mathot y explore l’éveil discret d’une conscience, dans un environnement qui confond ordre social et inertie. Une œuvre dense, portée par une langue maîtrisée, où chaque mot ouvre une faille dans l’immobile.

