L’arTbitraire : écrire contre les normes, pour le chaos créatif

Les Éditions L’arTbitraire s’inscrivent dans une démarche éditoriale fondamentalement ancrée dans la singularité et la rupture. Rejetant les normes esthétiques et narratives qui régissent le champ littéraire dominant, elles s’affirment comme un espace de résistance, où s’élaborent des formes qui interrogent, dérangent et provoquent. Chaque ouvrage publié devient un acte de subversion poétique, un geste délibérément dissident qui défie la logique et les conventions du « lisible ».

Cette ligne éditoriale singulière résonne puissamment avec une crise existentielle diffuse, que la maison ne cherche pas à fuir mais à rendre visible, à creuser même. En cela, L’arTbitraire s’inscrit dans une quête de sens, non pas comme réponse rassurante ou dogmatique, mais comme mise à nu des vacillements de l’être contemporain. À l’image du mouvement DADA, qu’elle convoque explicitement dans sa revue A daDa (sur)…, la maison oppose au non-sens du monde une création qui assume son inconfort, son chaos, son ironie brutale. Ici, la littérature devient une manière de survivre à l’absurde, de tordre le langage pour mieux faire entendre l’indicible.

Cette posture s’enrichit de la collaboration avec le collectif Negentropyka, qui prolonge cette esthétique de la friction et de la complexité. Inspiré par le concept de néguentropie, le collectif entend résister à l’uniformisation des formes culturelles par la création de structures sensibles, inattendues, contre-entropiques. Il ne s’agit pas de rétablir un ordre rationnel, mais de composer des formes vivantes, intensément expressives, issues d’une dynamique collective et d’un engagement radical dans la création.

L’arTbitraire se donne ainsi pour mission de faire émerger une contre-culture qui soit à la fois lucide et jubilatoire, tragique et ludique. Une littérature de l’écart, du trouble, du hors-piste, qui accueille la crise comme moteur et l’errance comme méthode. En somme, une maison d’édition profondément dadaïste dans l’âme, qui fait de la page un lieu d’insurrection, d’expérimentation et de pensée vivre.

