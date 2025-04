Rencontres internationales de l'écologie pour le livre à Strasbourg

Organisé par la Ville de Strasbourg, l'Université de Strasbourg et la Région Grand Est, ce rendez-vous mettra l’accent sur les liens entre écologie et chaîne du livre, réunissant chercheurs, écrivains, éditeurs, libraires et autres acteurs du secteur.

Conçu dans le cadre du programme « Lire pour la planète », cet événement vise à explorer des solutions concrètes pour rendre la chaîne du livre plus durable. Tout au long des deux journées, les participants pourront assister à une dizaine de tables rondes, où des experts discuteront des enjeux environnementaux spécifiques à l’industrie du livre, tout en présentant des initiatives novatrices.

La thématique générale de l’événement portera sur la transition écologique du secteur, avec des interventions de figures clés telles que Gaspard Koenig, philosophe et auteur, et Daphné Buiron, climatologue.

Les Rencontres seront aussi l’occasion de remettre le Prix du Roman d’Écologie, créé en 2018, qui distingue une œuvre littéraire où l'écologie occupe une place centrale. Cette année, six romans sont en lice, dont Cabane d'Abel Quentin et Sister-ship d’Elisabeth Filhol. Le jury, présidé par Laurent Quintreau et Lucile Schmid, sélectionne chaque année des ouvrages qui mettent en lumière l’impact de l’écologie sur nos sociétés.

Le programme s'articulera autour de plusieurs thèmes cruciaux, allant du recyclage du papier à la place des librairies et bibliothèques dans la transition écologique. Un forum dédié, installé au cœur de l’Université de Strasbourg, mettra en avant des projets labellisés « Lire notre monde », promouvant des initiatives qui allient culture et écologie.

Parmi les intervenants, on retrouvera des spécialistes du climat, de l’économie circulaire, ainsi que des éditeurs, chercheurs et auteurs internationaux, notamment issus de pays comme Madagascar, l’Inde, et l’Argentine.

Ce colloque, en accès libre et gratuit, s’adresse à un large public, avec des séances en ligne et des traductions simultanées pour favoriser la participation internationale. Les Rencontres viseront à renforcer les actions pour une plus grande sobriété écologique, tout en inscrivant l’événement dans une dynamique de transformation globale du secteur du livre.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com