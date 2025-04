La Barque de Masao reçoit le Prix littéraire de Trouville - Pavillon Augustine 2025

Doté de 5000 €, ce prix distingue un ouvrage de fiction de langue française (roman, récit ou recueil de nouvelles) faisant une large place à l’imagination et à la présence de la mer ou des villes portuaires.

Il a été fondé par Stéphane Héaume et Arnaud Pelhate. Le jury est présidé par Anne Heilbronn et composé d’Arthur Dreyfus, Jean-Baptiste Gendarme, Adrien Goetz, Edouard Jousselin, Denis Michelis, Christine Montalbetti, Véronique Ovaldé, Marie de Prémonville, Laurence Tardieu et Alice Zeniter.

​Dans La Barque de Masao, Antoine Choplin raconte les retrouvailles émouvantes entre Masao, un ouvrier japonais, et sa fille Harumi, qu'il n'a pas vue depuis quatorze ans. Masao, artisan de la mer intérieure du Japon, a construit une barque en hommage à Kazue, leur épouse et mère disparue.

Harumi, architecte engagée dans un projet muséal, invite son père à découvrir une œuvre d'art unique. Ce roman explore la quête de sens et la réconciliation familiale sur fond de paysages japonais. ​

Antoine Choplin, né en 1962 à Châteauroux, est un écrivain et poète français. Après des études en économie mathématique et des débuts professionnels dans ce domaine, il se tourne vers le secteur culturel en 1989 en devenant administrateur de Danse à Lille.

En 1992, il s'installe dans les Alpes et fonde l'association Scènes obliques, dédiée à la médiation culturelle en milieu montagnard. Il crée également le Festival de l'Arpenteur en 1996 et la revue littéraire Arpentages en 2003.

Son œuvre, traduite dans plusieurs langues, comprend une dizaine de romans, récits et recueils de poésie. Il a reçu le Prix du Roman France Télévisions en 2012 pour La Nuit tombée et le prix Louis-Guilloux en 2017. En 2023, après plus de 30 ans à la tête de Scènes obliques, il se consacre pleinement à l'écriture. ​

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com