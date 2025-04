Camille Kouchner : "Les hommes sont des soeurs aussi"

À l'occasion de cette édition 2025 des Escales du livre, à Bordeaux, Camille Kouchner présente pour la première fois son nouvel ouvrage en public, sorti ce 4 avril. Elle a échangé avec l'essayiste et directrice éditoriale de l’Institut Montaigne, Blanche Leridon, qui a publié à la rentrée d'août dernier, Le château de mes soeurs - Des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines, aux éditions Les Pérégrines.

« La société commença à me le rappeler constamment »

Camille Kouchner, dans le sillage des réflexions menées à gauche sur les assignations de genre, s'exclame : « Je n'ai pas envie d’être à nouveau confrontée à un mode de catégorie qui ne fait pas de sens pour moi : celle des hommes et des femmes. » Une réflexion qui se nourrit, entre autres, de son expérience personnelle : elle a grandi avec des frères, dont un frère jumeau, et ce n’est qu’après un certain temps qu’elle a compris qu’elle était « une femme » : « La société commença à me le rappeler constamment », se souvient-elle.

Avant de nuancer son propos, avec la découverte de l'idée de « sororité », notion devenue essentielle pour la juriste : « Il y a un choix qu’on peut faire à être une femme, non subie, mais choisie », résume-t-elle.

Blanche Leridon, de son côté, interroge les stéréotypes de la féminité : « À travers mon ouvrage, j’ai surtout voulu libérer les sœurs des grandes exigences qu'on leur impose. » Face à ces attentes, certes moins oppressantes que par le passé – ou différentes, selon le point de vue –, qui assignaient les genres à des rôles prédéfinis, elle rappelle une vérité essentielle : ils sont soit intenables, soit, à long terme, mortifères...

Il manque, diront certains, dans l'analyse des deux femmes, une dimension de classe, afin de comprendre : pour beaucoup d’hommes issus des milieux les plus modestes, la virilité reste souvent le seul capital symbolique dont ils disposent. Les deux personnages principaux du roman de Camille Kouchner, K. et Ben ont grandi dans un environnement libertaire, entourés d’une bande de parents intellectuels peu présents.

Dans son étude, Blanche Leridon constate par ailleurs : « Être sœur, passé un certain âge, c’est regardé d’un très mauvais œil. Il existe toujours cette idée que la réussite doit sortir de cet état de "sœur", et qu’être une "sœur" est un rôle transitoire, qui doit laisser place à d’autres statuts, comme celui de femme ou d’épouse. » Ces femmes restées dans le statut sont alors souvent dépeintes comme des sorcières remplies de ressentiment, des vieilles filles...

Faire famille

Dans le roman de Camille Kouchner, le « beau-frère », qui n’est pas vraiment beau-frère, incarne l’archétype masculin, et participe à la mutation du personnage de Ben. Ce dernier est soudainement emporté par le modèle viril, dans une société - celle des années 80 - qui le valorise sans ambages. Dans un autre passage du livre, le père de Ben, Xavier s'en prend à lui sur son orientation sexuelle supposée, alors qu’il a que six ans. On laissera chacun se faire une idée de l'insulte proférée...

Mais plus que les violences d'une société qui loue la virilité, l'autrice met avant tout en scène deux personnes - un garçon et une fille - qui, dans une relation qu'elle ne souhaite pas totalement définir, vivent une allégorie du développement cellulaire. « Unitaire, puis qui se scinde, mute, rendant finalement le dialogue plus compliqué. » Dans leurs trajectoires, de nouvelles familles remplacent d'autres. Un beau-père va remplacer un père, mais « la structure restera la même, avec ses mêmes écueils, on change simplement les personnes », analyse Camille Kouchner. Et de confier : « Je ne comprends pas, il faudrait en profiter pour proposer une nouvelle forme de famille. »

Dans Immortels, l'un des deux personnages principaux tombe malade, et c'est seulement dans cette épreuve qu'ils découvrent qu'ils ont su « faire famille », malgré tout.

Grandir à deux donne confiance. On partage tout, sans craindre le manque. Quand l’un défaille, l’autre prend le relais. Quand le second se perd, le premier l’aide à se retrouver. Dans ce lit d’hôpital, seule désormais, j’en fais le décompte. À deux, fille et garçon, j’étais au complet. - Extrait des Immotels de Camille Kouchner

Le roman est dédié à « sa soeur Emmanuelle », qui « n'est en réalité pas ma soeur, mais qui est ma soeur », commente l'écrivaine. Ce serait dans cette ambivalence que la sororité se réinvente. Pour cette dernière, la sororité constitue cette capacité de reconnaître l’autre comme sujet, et non comme objet : « Des hommes sont donc des soeurs aussi, car il s'agit d'une manière d’être à l’autre avant tout, de sujet à sujet. La sororité ne tient pas au sexe biologique, de mon point de vue. »

Pour Blanche Leridon, ce qui prévaut dans la notion de sororité, dans l'idéal, c’est l’horizontalité, face à la notion de fraternité qui, dans les faits, ferait référence à un imaginaire révolutionnaire et belliqueux, celui des frères de sang...

