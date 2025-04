Pierre Dutilleul, défenseur du livre et des éditeurs, est décédé

Pierre Dutilleul a consacré plus d'une vingtaine d'années années à Editis, où il a occupé plusieurs postes clés au sein du groupe. Il a d'abord exercé la fonction de Directeur du Contrôle de gestion, avant de devenir Vice-président directeur général des Presses-Solar-Belfond.

En 1997, il fonde les Presses de la Renaissance, avant de diriger en tant que PDG plusieurs grandes maisons d'édition, notamment les Éditions de la Cité, La Découverte, Masson, ainsi que Médimedia France et Benelux, SEJER et Sogedif. De 2008 à 2013, il a occupé les fonctions de DRH et de la Communication d’Editis, puis a été DG des éditions Plon/Perrin/Presses de la Renaissance, avant de prendre la direction générale de Robert Laffont/Julliard.

De 2015 à 2016, Pierre Dutilleul a assumé la responsabilité de Directeur des Relations extérieures et interprofessionnelles d’Editis. Il s'est également investi dans les institutions du secteur. Membre du Bureau et Trésorier du Syndicat National de l’Édition (SNE) de 2009 à 2016, cette implication s'est poursuivie au Bureau International de l’Édition Française (BIEF), dont il a été administrateur.

ENTRETIEN – Pierre Dutilleul : les relations auteurs / éditeurs “peuvent encore être améliorées”

Il fut nommé à la présidence de la Fédération des Éditeurs Européens (FEE) entre 2014 et 2016. Il a par ailleurs porté des responsabilités internationales en étant membre du Comité exécutif de l’Union Internationale des Éditeurs (UIE) entre 2014 et 2022. En 2015, il avait été élevé chevalier de l'ordre national du Mérite, en même temps que Michèle Benbunan, alors directrice générale de Hachette.

En 2016, il devint directeur général du SNE, à la suite de Christine de Mazières. Un poste qu’il occupera jusqu’à la fin de son mandat en avril 2023. Une période marquée par des controverses, notamment sur la rémunération des auteurs, un sujet qui a provoqué le mouvement #PayeTonAuteur en 2018, lors du salon Livre Paris. Ce dernier a forcé le SNE à accepter de rémunérer les auteurs pour leurs interventions lors de la manifestation, coorganisé avec Reed Expo France.

Outre ces tensions, il a accompagné la transition post-Covid du salon, notamment avec la création d’une nouvelle structure pour le Festival du livre de Paris. Il quitta le SNE en 2023, remplacé à son poste par Renaud Lefebvre. Il devint également trésorier du Labo des histoires, succédant à Anne-Sophie Beauvais sur ce rôle, depuis juin 2023.

En mars 2024, il avait inauguré la plateforme Livremploi.fr, qu’il présidait aux côtés de Juliette Boué à la direction. Cet outil centralisait les offres d'emploi, les candidatures et les ressources dédiées à l'édition, en proposant une plateforme gratuite et accessible. Appuyée par le Syndicat National de l'Édition, il offre ainsi un accès privilégié à des informations pertinentes et à des opportunités de qualité.

Mise à jour - 19h50 :

Régine Hatchondo, présidente du Centre National du Livre, adresse ces quelques mots à ActuaLitté : « Je souhaite rendre hommage à Pierre Dutilleul, qui a consacré toute sa carrière à l’édition, en France et sur la scène internationale. J’ai bien sûr une pensée ce soir pour ses proches et sa famille. »

Stéphanie Le Cam, directrice générale de la Ligue des Auteurs Professionnels indique : « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Pierre. Nos convictions respectives ne nous ont jamais empêchés de dialoguer avec beaucoup de respect.

Pierre Dutilleul incarnait une pensée claire, une parole ferme et un engagement total au service de ses idées. Nous partagions une même conception de la dignité du débat et du rôle que chacun devait jouer pour faire avancer le bien commun. J’adresse à sa famille, à ses proches, à tous ceux qu’il a inspirés, mes condoléances les plus sincères. »

Ancien commissaire général du salon du livre de Paris, Bertrand Morisset nous écrit : « Pierre Dutilleul était un atlante historique de l’édition française et européenne C’était un grand professionnel. Il avait une telle connaissance des rouages de nos métiers qu’il a su occuper des fonctions diverses, toujours avec entrain, exerçant ses compétences au service des maisons et institutions qui ont jalonné sa brillante carrière.

Son sens de l’écoute a toujours été important chez ses interlocuteurs. Même en cas de désaccord. Il savait réorienter sans obliger. Il avait le verbe calme, mais qui faisait mouche quand il le fallait. Il manquera au monde du livre. »

mise à jour 21 h :

Après l'annonce de la disparition de son ancien directeur général Pierre Dutilleul, le Syndicat national de l’édition évoque « une immense tristesse ». Pour Vincent Montagne, Président, « l’exceptionnel parcours professionnel de Pierre Dutilleul dans l’édition reflète tout à la fois ses compétences et les qualités personnelles qu’il n’a cessé de déployer pour le plus grand bonheur de la chaîne du livre en France et à Bruxelles où il a présidé la Fédération européenne des Éditeurs.

Toujours dans le service et la discrétion, Pierre était unanimement apprécié, savait écouter et apporter des solutions aux questions qu’il fallait résoudre. Au fil du temps, Pierre était surtout devenu un ami et nous n’oublierons pas le regard bienveillant qu’il posait sur chacun d’entre nous ».

Ce dernier et Renaud Lefebvre, Directeur général, « associés à l’ensemble des membres du Bureau et des adhérents, ainsi que l’équipe du Syndicat national de l’édition adressent leurs plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants et petits-enfants ».

Crédits photo : SNE

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com