Décès de Pierre Dutilleul, défenseur du livre et des éditeurs

Pierre Dutilleul a consacré plus d'une vingtaine d'années années à Editis, où il a occupé plusieurs postes clés au sein du groupe. Il a d'abord exercé la fonction de Directeur du Contrôle de gestion, avant de devenir Vice-président directeur général des Presses-Solar-Belfond.

En 1997, il fonde les Presses de la Renaissance, avant de diriger en tant que PDG plusieurs grandes maisons d'édition, notamment les Éditions de la Cité, La Découverte, Masson, ainsi que Médimedia France et Benelux, SEJER et Sogedif. De 2008 à 2013, il a occupé les fonctions de DRH et de la Communication d’Editis, puis a été DG des éditions Plon/Perrin/Presses de la Renaissance, avant de prendre la direction générale de Robert Laffont/Julliard.

De 2015 à 2016, Pierre Dutilleul a assumé la responsabilité de Directeur des Relations extérieures et interprofessionnelles d’Editis. Il s'est également investi dans les institutions du secteur. Membre du Bureau et Trésorier du Syndicat National de l’Édition (SNE) de 2009 à 2016, cette implication s'est poursuivie au Bureau International de l’Édition Française (BIEF), dont il a été administrateur.

Il fut nommé à la présidence de la Fédération des Éditeurs Européens (FEE) entre 2014 et 2016. Il a par ailleurs porté des responsabilités internationales en étant membre du Comité exécutif de l’Union Internationale des Éditeurs (UIE) entre 2014 et 2022. En 2015, il avait été élevé chevalier de l'ordre national du Mérite, en même temps que Michèle Benbunan, alors directrice générale de Hachette.

En 2016, il devint directeur général du SNE, à la suite de Christine de Mazières. Un poste qu’il occupera jusqu’à la fin de son mandat en avril 2023. Une période marquée par des controverses, notamment sur la rémunération des auteurs, un sujet qui a provoqué le mouvement #PayeTonAuteur en 2018, lors du salon Livre Paris. Ce dernier a forcé le SNE à accepter de rémunérer les auteurs pour leurs interventions lors de la manifestation, coorganisé avec Reed Expo France.

Outre ces tensions, il a accompagné la transition post-Covid du salon, notamment avec la création d’une nouvelle structure pour le Festival du livre de Paris. Il quitta le SNE en 2023, remplacé à son poste par Renaud Lefebvre.

En mars 2024, il avait inauguré la plateforme Livremploi.fr, qu’il présidait aux côtés de Juliette Boué à la direction. Cet outil centralisait les offres d'emploi, les candidatures et les ressources dédiées à l'édition, en proposant une plateforme gratuite et accessible. Appuyée par le Syndicat National de l'Édition, il offre ainsi un accès privilégié à des informations pertinentes et à des opportunités de qualité.

