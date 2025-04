Hartmut Rosa : "un monde complétement disponible est un monde mort"

Hartmut Rosa s'inscrit dans la grande tradition des penseurs critiques de l'École de Francfort, de Benjamin à Axel Honneth, de Adorno à Habermas. Pour mieux comprendre ce qu'est la pensée critique, on peut utiliser la définition d'un de ses principaux membres, Horkheimer : « Une théorie devient critique lorsqu’elle cherche à libérer les êtres humains des conditions qui les asservissent ».

Pour Hartmut Rosa, ce qui est important à retenir, c’est qu'il ne s'agit pas là que d’une question de libération, mais plutôt de trouver « une façon saine de lier nos formes d’existence ». Autrement dit, une recherche de la « vie bonne ». « Ce qui est finalement le but de toute philosophie et sociologie », rappelle-t-il.

Ce qui motive particulièrement les penseurs critiques, c'est de trouver dans les conditions de vie sociales les forces supérieures qui nous soumettent en tant qu'individus et que société. Pour être bref, il y a un mot magique qui permet de résumer tout ça: l'aliénation. Et selon Hartmut Rosa, la cause principale de l'aliénation contemporaine, c'est notre rapport au temps.

Toujours plus vite

Il réécrit ainsi l'histoire de la philosophie sociale sous le prisme du concept d'accélération, qui est au coeur de son premier ouvrage majeur Accélération, une critique sociale du temps (La Découverte, trad. Didier Renault) : le régime-temps dans lequel nous sommes plongés, qui dans la société moderne se caractérise par un rythme effréné, toujours plus rapide et incontrolable, dépasse les limites de la compréhension humaine. « On va tellement vite qu’on a plus le temps d'interagir avec les autres, avec son environnement, avec soi-même », explique-t-il.

Dans son deuxième livre clé, le sociologue allemand introduit un nouveau concept, qu'il présente comme une réponse à l'accélération et comme une clé pour ouvrir la porte de la « vie bonne » : celui de résonance. Dit de la manière la plus simple et rapide possible, être dans un état de résonance c'est « avoir un lien, un ressenti par rapport à ce qui nous entoure ».

« Quand je suis à l’université, en cours, je vois que les étudiants ne sont pas toujours attentifs. Mais quelques fois, je dis quelque chose qui va les réveiller : c’est ça la résonance », explique-t-il. Et quand on fait une telle expérience, on en ressort « changé, même si on est pas en accord avec ce qui provoque la résonance ».

Vient alors un troisième ouvrage majeur, et un troisième concept pour Hartmut Rosa : la disponibilité. C'est pour cette oeuvre, Rendre le monde indisponible, qu'il est invité au Livre à Metz. Olivier Mannoni, son traducteur qui était présent lors de la conférence, explique avoir relu le livre pour l'occasion : « 6 ans après, j'ai été frappé de voir qu'on est dans des thèmes d’une acuité phénoménale ».

Dans l'ordre, de gauche à droite : Malou Diomède (interprète de la conférence), Hartmut Rosa, Olivier Mannoni, Régis Pénalva (animateur de la conférence)

Le monde télécommandé

L'idée de disponibilité chez Hartmut Rosa, renvoie à ce que l'on fait sorte de contrôler et de diriger le monde qui nous entoure. « Il faut d'abord rendre les choses visibles (le télescope et le microscope représentent parfaitement cette tendance), ensuite comprendre comment elles fonctionnent, et enfin atteindre la chose, ou la contrôler ». Cette disponibilité, nous explique le sociologue, elle est à portée de main pour nous tous au quotidien « avec la télécommande par exemple ».

« Ce programme est une catastrophe », nous promet Hartmut Rosa. Premier problème : on arrive jamais à rendre le monde complètement disponible. « La crise climatique, les crises nucléaires, financières ou politiques, le covid… » l'actualité est pleine d'exemples de l'irrémédiable indisponibilité du monde. Et « quand la télécommande ne fonctionne pas, on est très frustré, on ne sait pas quoi faire ».

Second problème : un monde totalement disponible ne nous rendrait pas plus heureux. « Un monde complètement disponible est un monde mort : disposable (jetable) comme on dit en anglais », c'est un déchet, c'est un monde qui n’a plus de valeur.

Le sociologue prend l'exemple de la neige : « la neige est le symbole même de l’indisponibilité, elle tombe sans qu’on le contrôle, et quand on en fait l’expérience pour la première fois, on ressent des émotions très fortes, notre monde change complètement ». La neige artificielle, dans les stations de ski, elle, ne nous procure aucune émotion particulière. De la même manière, « si on pouvait à chaque fois contrôler les comportements des personnes qui nous entourent, on perdrait énormément de bonheur ». Et comme le rappelle le sociologue en ouverture de son dernier livre : un jour, la neige va arrêter de tomber.

