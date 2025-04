La 2e édition du Prix des littératures urbaines révèle ses sélections

Cette année, les organisateurs ont souhaité créer un comité de lecture citoyen rassemblant celles et ceux qui partagent leur ambition : faire émerger de nouveaux récits. Un appel a ainsi été lancé pour constituer ce comité. Il a permis de réunir plus d’une centaine de participantes et participants, qui se sont engagés à lire et à donner leur avis sur une cinquantaine de romans et d’essais.

À partir de ces nombreuses fiches de lecture, plusieurs ateliers ont été organisés avec les membres du comité, afin de construire collectivement les fondations du futur prix. Ces rencontres ont notamment permis de définir une première liste de critères jugés importants pour évaluer les ouvrages, une réflexion sur les avantages et les limites des différentes modalités de sélection, entre objectivité des critères et subjectivité d’un jury, une méthode de présélection en petits groupes, reposant sur les fiches de lecture déjà remplies par les pairs et inspirée du « prix de la page 111 ».

Pour cette étape, les participantes et participants ont reçu en extrait la première et la dernière page de chaque livre, ainsi que la page 111.

Ces ateliers et échanges se sont déroulés à la fois en présentiel, aux Arches citoyennes à Paris, et en visioconférence afin de permettre à celles et ceux qui n’habitent pas en Île-de-France de participer pleinement au processus. L’ensemble de cette démarche collective a abouti à une sélection finale composée de 9 romans et de 5 essais.

Côté roman, la sélection 2025 est composée de :

Plus haut que la Tour Eiffel, Kohndo, JC Lattès

Clean, Johann Zarca, Goutte d'or

La situation, Karim Miské, Les Avrils

L’extase, Monia Aljalis, Seuil

Rue du Passage, Fatima Ouassak, JC Lattès

Le château des rentiers, Agnès Desarthe, L'Olivier

Je me regarderai dans les yeux, Rim Battal, Bayard

Kaddour, Rachida Brakni, Stock

Mon Petit, Nadège Erika, Livres Agités

Côté essai :

Barbès Blues, Hajer Ben Boubaker, Seuil

Notre dignité, Nesrine Slaoui, Stock

Enfant des bidonvilles : une autre histoire des inégalités urbaines, Margot Delon, La Dispute

Streetologie, Ulysse Rabaté, Commun

Petit frère : comprendre les destinées familiales, Yvon Atonga et Isabelle Coutant, Seuil

Fort de cette sélection, un jury a été mis en place, pensé pour être le plus représentatif possible de la société dans laquelle nous vivons et des publics visés, partagent avec nous les organisateurs : « L’objectif est que cette sélection puisse résonner autant auprès de celles et ceux qui lisent sans se reconnaître dans l’offre littéraire actuelle qu’auprès de celles et ceux qui ne lisent pas et se sentent exclus du monde du livre », assurent-ils.

Ce jury est composé de Juliette Arnaud, actrice, scénariste, chroniqueuse radio et autrice ; Nassira El Moaddem, journaliste et autrice ; Pauline Guéna, autrice et lauréate de la première édition ; Abdoulaye Sissoko, co-auteur du livre Quartiers de combat, militant associatif et gérant d’une entreprise de sécurité ; Mateo Corso, livreur ; Salim Keddouh, réalisateur de documentaires ; et Olivier S. incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Maur.

Les porteurs de ce projet nous expliquent : « Nous leur demandons de prévoir un temps d’échange avec les membres du comité de lecture ayant lu les livres finalistes. Ce que nous valorisons principalement ce sont ces échanges et ces points de vue différents qui peuvent émerger à partir d’une même oeuvre littéraire. Ainsi, l’avis d’une autrice ou d’un livreur sont tout aussi intéressant pour nous puisqu’ils nous permettent de traduire dans le réel l’impact que ces livres peuvent avoir sur les imaginaires. »

Ces rencontres, suivies de délibération du jury se tiendront tout le long du mois d’avril, avant le festival prévu le 26.

Crédits photo : Bernard Laguerre (CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com