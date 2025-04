Olivier Weber et Cedric Gras : l'aventure continue

Et qui de mieux pour répondre à cette question que nos deux intervenants ? Cédric Gras, d’abord, est né en 1982. Il a passé sa jeunesse à voyager à travers le monde : L'Amérique, du nord au sud, l'Inde, le Népal, la Sibérie... Il est maintenant reconnu comme spécialiste du monde post-soviétique.

Il a fondé les Alliances françaises de Vladivostok et de Donetsk, a parcouru la Russie à moto avec Sylvain Tesson, et a mené une expédition sur le Fedchenko, le plus long glacier de montagne du monde, au Tadjikistan. Il est l’auteur de nombreux livres, qui ont tous pour point commun l’aventure et l’exploration, dont les Alpinistes de Staline qui lui vaut le prix Albert-Londres en 2020

Olivier Weber ensuite, dont la vie et l’oeuvre, comme le dit si bien le modérateur de la discussion, « pourraient à elles seules faire l'objet d'une conférence entière » : il fut tout au long de sa vie à la fois écrivain, diplomate, grand reporter et correspondant de guerre.

Il a couvert des dizaines de conflits pour le Sunday Times, le Guardian, Le Point, Libération… ; il a visité encore plus de pays, chaque voyage étant l’occasion pour lui d’écrire ; il a séjourné avec des talibans et a dénoncé la traite d’êtres humains dont il fut témoin au Sri Lanka ; il est l’auteur de nombreuses biographies d’écrivains voyageurs : Joseph Conrad, Joseph Kessel ou Jack London pour ne citer qu’eux ; et a récemment sorti un Dictionnaire amoureux de l’aventure aux éditions Plon.

Autrement dit, à eux deux, Cédric Gras et Olivier Weber semblent répondre à la question posée. Mais ce serait trop simple. Et l’on voit derrière la première interrogation une seconde émerger : quelle place pour l’exploration dans le monde actuel, où tout semble avoir déjà été découvert ?

Explorer son monde et son époque

Comme Olivier le rappelle simplement, « évidemment on ne peut plus explorer comme avant, il n’y a presque plus de zone blanche sur la carte du monde ». Mais le terme d’exploration est bien plus vaste. Bien que la conquête des terres soit désormais un chapitre clos, « l’aventure continue », nous assurent les deux écrivains voyageurs.

Car elle n’est pas seulement cartographique, mais aussi – et surtout – humaine et sociale. Pour Olivier Weber et Cedric Gras, il s’agit alors « d’aller voir le monde, d’observer ». Et ils encouragent une conception du voyage qui dépasse la seule question du déplacement géographique, mais qui est plutôt faite de confrontations humaines. C’est là que le voyage comprend quelque chose d’« assez déchirant », nous expliquent les deux auteurs, et que l’exploration peut commencer.

C’est quelque chose de toujours bénéfique pour celui qui voyage, nous promet Olivier Weber, « et c’est pas une aventure nombriliste : c’est s’ouvrir aux autres, être dans l’empathie ». Surtout lorsque l’on fait ensuite circuler l’information sur ce qu’on a vu et vécu, « y compris sur le côté géopolitique, écologique ou culturel, et que ce soit à travers un livre, ou simplement auprès de ses proches ». Les deux écrivains mettent ainsi au coeur de leurs aventures les notions « d'engagement, d’implication et d'investissement ».

« Le monde change à une vitesse folle, nous précise Cédric Gras, il y a un travail permanent qui consiste à en prendre le pouls, à actualiser les connaissances qu’on en a. C’est aussi une des taches de l’exploration : non pas explorer le monde, mais explorer son monde, son époque. »

Alors oui, à en croire les deux auteurs, l’exploration est toujours belle et bien possible, et ils espèrent que le récit de leurs aventures pourra en convaincre de jeunes auteurs et autrices qui prendront leur relève.

Quand on écoute toutes les anecdotes révélées le long de cette discussion, on aurait du mal à en douter : tensions avec des mollahs iraniens, qui contractent des « mariages d’une heure » pour aller s’amuser au bordel ; rencontre avec des trafiquants d’or brésiliens, armés de kalachnikovs et de M-16, mais affables, heureux de parler avec un écrivain ; aller chercher la source de la mer d'Aral, qui s'assèche et disparaît progressivement...

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

