Le livre face à l’écran : vers une nouvelle ère de lecture ?

La lecture traditionnelle, exigeante et approfondie, cède progressivement la place à des pratiques plus immédiates. L’image envahit l’espace, à l’instar du succès croissant des mangas et bandes dessinées. Un goût de plus en plus marqué pour des genres spécifiques remplace une curiosité éclectique. Si le temps consacré à la lecture de livres s’amenuise, il se redirige vers l’écran, tandis que le livre audio prend de l’ampleur. Mais la question demeure : la lecture se retrouve-t-elle réellement dans ce format ?

Néanmoins, la consommation de textes n’a jamais été aussi élevée, surtout en ligne. La littérature jeunesse se porte bien et des communautés dynamiques partagent leurs découvertes. Des influenceuses sur Instagram propulsent des titres à la vente, tandis que les rayons mangas attirent une clientèle fidèle de jeunes lecteurs.

Cela soulève la question d’une rupture générationnelle marquée par l’émergence de nouveaux supports. L’image et le son constituent-ils l'avenir de la lecture ? Et comment susciter l’envie de lire chez un public plus large ? Ces interrogations, parmi d’autres, trouvent leur écho dans cet ouvrage.

Double Ponctuation et Alliance Internationale de l'Édition Indépendante nous proposent les premières pages en avant-première :

À découvrir dès le 10/04/2025.

Par Lefoulon Inès

Contact : il@actualitte.com