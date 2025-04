Vietnam : des guides pour faire un beau voyage

Pour les voyageurs qui découvrent le Vietnam pour la première fois, l'excitation de l'exploration peut s'accompagner d'une certaine incertitude. Des questions telles que comment se déplacer au Vietnam ou quels lieux visiter sont probablement les premières à vous venir à l'esprit. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons rassemblé ces détails et plus encore dans cet article. Si vous êtes prêt à vous envoler vers cette perle de l'Asie du Sud-Est, consultez les informations ci-dessous.

Quelle est la meilleure période pour visiter le Vietnam ?

Bien que le Vietnam soit une destination attrayante toute l'année, certains mois offrent une meilleure expérience que d'autres. En général, la meilleure période pour visiter s'étend de mars à mai, lorsque le printemps est en pleine floraison. Sinon, vous pouvez planifier un voyage en automne, qui dure de septembre à novembre. Pendant cette période, le climat est agréable et sec, idéal pour les visites touristiques.

Le Vietnam est le plus fréquenté au printemps, principalement en raison des températures douces. Cependant, si vous préférez des températures plus fraîches, visiter en automne est un meilleur choix. Il est préférable d'éviter les mois d'été de juin à août, car le climat reste chaud et humide. De plus, il y a un risque accru de fortes pluies qui pourraient perturber vos plans. Il est important de noter que le climat du Vietnam varie considérablement selon les régions. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier la météo de la région avant de planifier votre visite.

Comment se déplacer au Vietnam ?

Avec son vaste réseau de transports publics, le Vietnam permet de se déplacer facilement d'un endroit à un autre, quelle que soit la distance. Des bus aux taxis et vols intérieurs, vous pouvez choisir une option de transport en fonction de votre budget et de vos préférences.

Cependant, de nombreux touristes trouvent difficile de réserver des transports en raison de la barrière linguistique. C'est là que Bookaway intervient. En tant que plateforme de réservation de billets en ligne, elle permet de réserver des billets à l'avance sans problème de langue. Il vous suffit de choisir un itinéraire et de fournir vos détails de voyage pour trouver un mode de transport adapté. De plus, vous pouvez comparer différents opérateurs et prix pour choisir la meilleure option.

En offrant un système de réservation de billets en ligne fiable, Bookaway facilite les déplacements au Vietnam. Voici un aperçu des choix de transport disponibles dans le pays.

Les trains et les vols intérieurs

Le pays entier est connecté par un vaste réseau ferroviaire qui facilite les déplacements. Ce ne sont pas seulement les touristes, mais aussi les locaux qui préfèrent le train car il permet de voyager confortablement et en toute sécurité. De plus, le coût d'un billet de train est bien inférieur à celui des autres modes de transport.

Si vous souhaitez parcourir de longues distances en peu de temps, les vols intérieurs sont le meilleur choix. De nombreuses compagnies aériennes opèrent dans le pays et relient les grandes villes comme Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et d'autres par des vols. Bien que plus coûteux, les vols permettent de voyager dans le confort et le luxe.

Bus, taxis et location de voitures

Pour les voyageurs à petit budget, les bus sont une excellente option en raison de leur coût. Quelle que soit la distance, vous pouvez voyager en bus à un tarif abordable. Ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez profiter de belles vues en chemin. Pour plus de commodité, vous pouvez réserver un billet de bus à l'avance et éviter les tracas de dernière minute.

Pour les courtes distances, vous pouvez réserver une location de voiture ou un taxi. C'est une excellente option pour ceux qui voyagent en famille ou avec des enfants. Vous trouverez de nombreux services de location dans les grandes villes qui permettent de louer une voiture pour quelques heures ou quelques jours. De même, il y a des stations de taxi partout, vous pouvez donc réserver une course et vous rendre où vous le souhaitez.

Guide du Routard Vietnam 2025/26 (560 pages, Hachette Tourisme, 17,95 €)

Commençons par une valeur sûre, le guide du Routard, dans sa dernière version sur le Vietnam. Le Routard Vietnam, entièrement actualisé par une équipe de passionnés, s’ouvre sur une section en couleurs, ponctuée de photos inspirantes et de cartes illustrées mettant en lumière les coups de cœur des auteurs. Le guide propose des itinéraires clairs et variés, à la fois thématiques et géographiques, enrichis de conseils pratiques et de bons plans pour organiser un voyage réussi, quel que soit le profil du voyageur.

De la randonnée dans les montagnes de Sapa ou autour de Dalat, à la visite en barque des grottes de Phong Nha, en passant par l’exploration des tunnels de Vinh Moc, la plongée autour de l’île de Cham ou les balades fluviales dans le delta du Mékong, le Routard recense une grande diversité d’activités à vivre en solo, en couple, entre amis ou en famille.

Grâce à plus de 60 cartes et plans détaillés référençant les meilleures adresses du guide, le voyageur peut s’orienter facilement et ne manquer aucun lieu incontournable. Tout en valorisant les trésors connus du Vietnam, l’ouvrage incite aussi à sortir des sentiers battus, à oser l’inattendu, à vivre le pays autrement. Fidèle à l’esprit qui l’anime depuis plus de 50 ans, le Routard défend des valeurs fortes : liberté, curiosité, respect, ouverture d’esprit et authenticité — autant de principes qui font de chaque aventure un voyage profondément humain.

Flâner à pied dans les ruelles animées du quartier des 36 corporations à Hanoï, c’est plonger au cœur de la vie vietnamienne et s’imprégner de son authenticité. Passer une nuit à bord d’une jonque-hôtel dans la baie d’Ha Long, c’est vivre une parenthèse inoubliable, bercé par les eaux paisibles, au milieu de formations rocheuses spectaculaires. Partir à la rencontre des communautés ethniques du nord ou explorer en pirogue les méandres du delta du Mékong, ce sont autant d’expériences qui dévoilent la richesse humaine et naturelle du Vietnam.

Vietnam (Géoguide, 2024, 17,90 €, 352 pages)

Ce guide propose une sélection de sites et visites incontournables, ainsi que des expériences authentiques pour enrichir votre voyage. Vous y trouverez toutes les adresses coups de cœur, des itinéraires et des suggestions adaptés à vos envies, ainsi que les conseils avisés des habitants pour vivre le Vietnam comme un local. Des cartes détaillées, des plans et des infographies complètent ce guide, facilitant ainsi votre exploration et vous assurant de ne rien manquer des trésors cachés de ce pays fascinant.

Se baigner au pied d’une cascade nichée au cœur de la jungle, parcourir à vélo les sentiers bordés de rizières, passer la nuit dans une maison sur pilotis ou savourer un dîner à la lumière de la lune sur une paisible île de pêcheurs : autant d’expériences qui plongent le voyageur dans l’âme du Vietnam, entre nature préservée et traditions vivantes. Ces moments privilégiés offrent un véritable ressourcement, loin de l’agitation du quotidien, et permettent de s’imprégner de la quiétude des paysages vietnamiens.

La langueur envoûtante des berges du Mékong, les marchés bigarrés perchés dans les montagnes du Nord, ou encore les arômes qui s’échappent des ruelles animées de Hanoï composent une mosaïque sensorielle unique. Dans ce pays où le temps semble parfois suspendu, chaque instant devient une promesse de calme, de découverte et d’émerveillement.

Vietnam, Lonely planet (464 pages, 2023, 25 €)

Ce guide totalement renouvelé répond aux nouvelles aspirations des voyageurs d’aujourd’hui. Richement illustré, il offre un véritable aperçu visuel du Vietnam, invitant à l’évasion dès les premières pages. Conçu pour être clair et concis, il permet de créer des itinéraires sur mesure et fourmille de recommandations pratiques pour vivre des expériences authentiques, au plus proche du quotidien des Vietnamiens.

De la légendaire baie d’Ha Long aux ruelles animées de Hô Chi Minh-Ville, en passant par les campagnes paisibles, les parcs naturels et les îles paradisiaques, le guide met à disposition de nombreuses cartes et plans simples d’utilisation. Des suggestions d’itinéraires adaptés à tous les profils – aventuriers, flâneurs, curieux – sont proposées à travers une approche thématique qui facilite la préparation du voyage. Un chapitre entier est consacré aux activités de plein air, telles que la randonnée, le trekking, l’escalade, les sports aquatiques, ou encore les balades à vélo et en moto pour découvrir le pays autrement.

La gastronomie vietnamienne, réputée pour sa richesse et sa diversité, occupe une place centrale dans cet ouvrage. On y trouve une plongée dans les traditions culinaires régionales, les usages à table, et les meilleures adresses pour se régaler comme un local. Un itinéraire gourmand est même suggéré pour découvrir le pays à travers ses plats emblématiques. Le guide sort aussi des sentiers battus en proposant des excursions vers des lieux méconnus, ainsi qu’un détour par les majestueux temples d’Angkor, au Cambodge. Il consacre également un chapitre illustré aux minorités ethniques des montagnes et fournit, en complément, un plan détachable des deux grandes villes du pays – Hanoï et Hô Chi Minh-Ville – avec tous les sites incontournables et un index détaillé.

Vietnam : le petit guide des usages et coutumes (7,90 €, 168 pages, Hachette Tourisme, 2017)

Terminons cette sélection avec une petite perle des Guides bleus pour mieux comprendre ce pays d’Asie toujours très dépaysant. Ce guide offre une exploration détaillée des pratiques culturelles vietnamiennes, allant des salutations aux rituels quotidiens, en passant par les codes vestimentaires et les comportements à table. Il fournit des conseils pratiques pour naviguer dans les interactions sociales, facilitant ainsi une immersion authentique et respectueuse dans la culture vietnamienne.

L'ouvrage aborde également les aspects plus subtils de la société vietnamienne, tels que les croyances religieuses, les fêtes traditionnelles et les valeurs familiales. Il propose des anecdotes et des témoignages qui illustrent la richesse et la diversité des coutumes locales. Il ne faut cependant pas oublier la situation politique particulière de ce pays. En offrant une compréhension approfondie des usages et des coutumes, ce guide permet aux voyageurs de créer des liens significatifs avec les habitants et de vivre une expérience de voyage enrichissante et éclairée.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com