Entre souvenirs d'un Ranch et redécouverte d'une nature menacée

Sous la plume de Dan O’Brien, le lecteur ressent profondément la nature, dans ce roman des derniers jours, où la vie humaine et sauvage se font écho. Dans un rythme contemplatif au plus près du réel, il nous livre un parallèle très délicat, lucide et nostalgique, entre le déclin de la vie, la destruction environnante et la beauté de la nature et du vivant.

Les éditions du Au Diable Vauvert nous en proposent les premières pages en avant première :

Éleveur de bisons et écrivain emblématique du Grand Ouest américain, Dan O’Brien a publié de nombreux ouvrages, dont trois grands classiques du nature writing, Rites d’automne, Les Bisons de Broken Heart et Wild Idea réédités en Folio. Éleveur, cow-boy et fauconnier, amoureux de la terre sauvage, il est spécialiste des espèces en voie de disparition et a enseigné la littérature et l’écologie des Grandes plaines. Il vit dans le Dakota du Sud, au Cheyenne River Ranch où il a fondé la Wild Idea Buffalo Company, entreprise d’élevage et de production du bison dans le respect de l’éthique écologique.

Parution le 8 mai 2025

