Le rachat de TikTok par Amazon “renforcerait sa mainmise sur le livre

Le dimanche 30 mars dernier, le président des États-Unis a promis un « accord » autour de la vente des activités américaines de la société TikTok pour le 5 avril, date butoir fixée par le gouvernement américain au conglomérat chinois ByteDance. Au-delà, l'application de vidéo sera bloquée sur le territoire des États-Unis, conformément à la loi votée par le Congrès américain en avril 2024.

Les craintes exprimées vis-à-vis de TikTok remontent ainsi au mandat de Joe Biden, qui était allé jusqu'à faire part de son « inquiétude » à son homologue chinois Xi Jinping. L'application est dans le collimateur des responsables politiques américains, car elle exploiterait les données personnelles de ses utilisateurs et permettrait à Pékin d'espionner les citoyens américains.

La date butoir de vente des activités américaines de TikTok était originellement fixée au 20 janvier dernier, mais Trump, après son élection, avait accordé quelques mois supplémentaires au géant chinois.

Donald Trump, toujours le 30 mars dernier, a indiqué qu'un « très bon groupe » d'investisseurs s'était manifesté, sans fournir plus de détails. Parmi les prétendants plus ou moins déclarés, l'AFP cite en premier lieu Oracle, un spécialiste américain du stockage en ligne. En cas d'absence d'accord, une prolongation du délai serait possible.

Donner « trop de pouvoir » à une seule entreprise

En début de semaine serait venue s'ajouter une nouvelle offre, et non des moindres, puisqu'elle émergerait d'Amazon, un concurrent d'Oracle. The New York Times, qui fait état de cette rumeur, assure qu'elle ne serait pas prise très au sérieux, mais un courrier très officiel de proposition aurait tout de même été envoyé au vice-président JD Vance et au secrétaire au Commerce des États-Unis, Howard Lutnick.

Amazon aurait bien des raisons de s'intéresser à TikTok, puisque l'application, comme d'autres réseaux sociaux, peut se changer en un redoutable levier commercial. Le géant du e-commerce avait d'ailleurs tenté de reproduire les mécaniques derrière TikTok en proposant son clone de l'application, intitulé Inspire. Le succès n'avait pas vraiment été au rendez-vous.

Même si les chances de succès d'Amazon paraissent minces pour l'acquisition, le sang des libraires américains n'a fait qu'un tour. Dans un courrier envoyé à Abigail Slater, procureure générale adjointe à la division antitrust au ministère de la Justice, l'association des libraires américains (American Booksellers Association) indique s'opposer « fermement » à toute acquisition potentielle de TikTok par Amazon.

« Un rachat de TikTok par Amazon irait à l'encontre de la création d'un marché équitable, découragerait une saine concurrence et l'innovation, mais renforcerait aussi le pouvoir monopolistique d'Amazon au détriment des consommateurs, de la compétition et de la création », explique l'organisation professionnelle.

BookTok dans la balance

Selon les libraires, la place prise dans le commerce du livre par Amazon — déjà importante, voire « monopolistique » — serait amplifiée par une acquisition de TikTok, « puisqu'Amazon pourrait profiter de la communauté “BookTok” afin de renforcer sa mainmise sur le livre ».

Depuis le début des années 2020, le « phénomène » BookTok a conduit, aux États-Unis comme en Europe, et notamment en France, à d'importantes hausses des ventes de livres, toutefois limitées à quelques genres, en particulier la romance et les titres destinés aux jeunes adultes, voire à quelques titres. En outre, le réseau est devenu un outil de communication pour un certain nombre d'auteurs, d'éditeurs et de librairies.

Ainsi, un rachat de TikTok « forcerait les librairies indépendantes à confier leurs données à leur principal concurrent, ou à abandonner un canal de vente important et en croissance ». Par ailleurs, l'ABA craint, en cas de récupération de TikTok America, une manipulation des algorithmes par Amazon, afin de mettre en avant ses propres offres. Une pratique que le géant du ecommerce aurait déjà mise en œuvre par le passé, sur sa propre plateforme de vente.

Réponse le 5 avril prochain : le flou règne encore, puisque même le propriétaire, ByteDance, n'a pas confirmé sa volonté de vendre le pan américain de TikTok.

