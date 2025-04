D’Angoulême à Nanjing : le tour du monde de deux illustrateurs

Le Réseau des Villes Créatives de l'UNESCO a été créé en 2004 pour encourager la coopération entre les villes qui ont fait de la créativité un élément clé de leur développement. Le réseau compte actuellement 350 villes dans sept domaines créatifs : Artisanat et arts populaires, Design, Film, Gastronomie, Littérature, Arts numériques et Musique. À l'initiative d'Angoulême et de Nanjing, deux artistes ont effectué un tour du monde créatif à travers 9 de ces villes.

Xiaolin, originaire de Zhanjiang dans le Guangdong, en Chine, est un artiste aux multiples talents : calligraphie, photographie documentaire et illustration. Son parcours l’a amené à devenir photographe auprès du Conseil d'État chinois et à concevoir des décors pour une émission télévisée populaire. Il s'est également imposé ces dernières années comme un des plus grands artistes et auteurs de bande dessinée de sa province.

Benoît Hamet, lui, est un auteur-illustrateur de bande dessinée né en région parisienne en 1984. Après ses études à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême et à l'Accademia di Belle Arti de Bologne, il a vécu et travaillé à Istanbul avant de revenir en France en 2021, où il a repris des projets artistiques à Angoulême et collabore régulièrement avec de nombreuses publications.

Un tour du monde en un coup de crayon

Cette exposition présente le voyage artistique réalisé par ces deux auteurs-dessinateurs à travers neuf villes créatives membres du réseau de l'UNESCO. Organisée par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, cette résidence itinérante a permis aux artistes de s'immerger dans des villes connues pour leur vitalité culturelle, et de créer des œuvres inspirées par chacune d'elles. Ce périple a débuté en janvier 2024 et s'est achevé en juin de la même année.

Les villes visitées ont chacune leur identité créative propre : Angoulême, la bande dessinée, Beyrouth, littérature, Nanjing et Phuket, la gastronomie, Bilbao, les arts et le design, Fabriano l'artisanat et les arts populaires, Qingdao, le cinéma, Gwangju les arts numériques, et Metz, la musique.

Metz était la dernière ville de leur parcours. Forte de trois mille ans d’histoire, la ville lorraine s’impose comme un phare culturel où la musique structure l’espace urbain. De l’Arsenal, lieu où se déroule l'exposition et où les deux artistes ont assisté à la répétition de la Neuvième symphonie de Beethoven sous la direction de David Reiland, à la Boîte à Musiques (BAM) de Metz-Borny, en passant par des initiatives locales comme les ateliers Démos, Xiaolin et Benoît Hamet ont eu le privilège de pénétrer la scène musicale locale.

Quelques semaines plus tôt, Beyrouth, capitale du livre dans le monde arabe, accueillait pour quelques jours les deux artistes dans un contexte tout autre. Marquée par les cicatrices des conflits, la ville reste animée par une tradition littéraire foisonnante. Le quartier de Ras Beyrouth, la rue Hamra, les théâtres abandonnés, ceux qui renaissent... Chaque coin de Beyrouth témoigne d’un âge d’or passé pour celle qui fut surnommée le « Paris du Moyen-Orient ».

« On ne compte plus les ruines, sans toujours se rappeler à quel conflit elles correspondent », confie Benoît Hamet dans un texte accompagnant les dessins. Mais la ville ne compte pas laisser de côté sa tradition de carrefour culturel et intellectuel, entre orient et occident. Pour ça, elle peut compter sur des lieux toujours debout et actifs, comme l’Académie libanaise des Beaux-Arts et l’Institut français, ou sur les auteurs et autrices libanais qui continuent de rayonner, comme Charif Majdalani et les autres membres de la Maison des écrivains de Beyrouth « Beyt el Kottab » dont il est le fondateur, que Xiaolin et Benoît Hamet ont pu rencontrer.

Une des deux villes à l'origine de cette résidence itinérante est Nanjing. Là-bas, des ruelles de LaoMenDong à la librairie nichée dans le quartier historique, des temples confucéens aux jardins de Zhan Yuan, la poésie habite chaque lieu. La ville accueille également un important rendez-vous littéraire, ainsi que le plus grand groupe éditoriale de Chine. Plus 10.000 oeuvres auraient été écrites à ou sur Nanjing, dont le chef-d'oeuvre du Prix Nobel Pearl Buck, La Terre chinoise (trad. Théo Varlet).

Enfin, comment deux artistes-illustrateurs qui se respectent pourraient effectuer un tour du monde sans passer par Angoulême ? Classée Ville Créative de l'UNESCO depuis 2004, elle est devenue un incontournable dans le monde de la bande dessinée avec son festival qui attire chaque année près de 200.000 visiteurs. Elle accueille également la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, et fait rayonner depuis plusieurs décennies le neuvième art, en France et dans le monde entier. De quoi inspirer Xiaolin et Benoît Hamet...

