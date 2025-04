Poésie : Jean Pérol premier lauréat du Prix Sirène Lapérouse

Le vieil air du monde entend jouer tantôt l’air des malédictions qui sans fin se répètent et s’acharnent sur l’homme, tantôt celui des regrets et des nostalgies pour des complicités passées, liées aux splendeurs et bonheurs qui s’éteignent, ou pire, qu’un autre temps devenu fou semble vouloir effacer. Dans ce nouveau recueil, Jean Pérol se confronte à nouveau à ce désir transparence, exigeant et fraternel.

Jean Pérol est né en 1932. Après des études supérieures et une dizaine d’années qu'il passe en France, il décide, lassé par les querelles idéologiques françaises, de quitter le pays. Il vit à l’étranger de 1961 à 1989, période durant laquelle il réside au Japon (qui devient pour lui une seconde patrie), en Afghanistan et aux États-Unis. Dans ces pays, il occupe divers postes, notamment celui de professeur, d’attaché culturel, puis de directeur de l’Institut franco-japonais de Fukuoka, puis de Tokyo. De 1968 à 1994, il collabore à la N.R.F., aux Lettres françaises et au Magazine littéraire. Il a publié plus d’une vingtaine de livres de poésie et de romans, principalement aux éditions Gallimard et à La Différence.

Le Prix Sirène Lapérouse est doté de 3000 € et s’accompagne d’une invitation à un dîner exclusif dans un salon privé de la célèbre maison de plaisirs Lapérouse, qui soutient et accueille le prix.

Présidé par David Frèche, le jury est composé de neuf membres permanents : Carole Chretiennot, David Frèche, Guillaume Houzé, Émilie Patou (présidente d'honneur du prix), Lara Micheli, Patrick Mille, Tahar Ben Jelloun, Thibault de Montaigu, Vanessa Trigano (secrétaire générale du prix).

Pour cette première édition, le jury accueille également comme membre d'honneur Antoine Caro et Mélanie Davoust.

Jean Pérol était finaliste avec six autres poètes : Julien Baer et son recueil Les beaux jours et les autres (Seghers), Gabrielle Filteau-Chiba et son ouvrage La forêt barbelée (Castor Astral), Roxana Hashemi pour L’anniversaire de toutes les choses (Nous), Cyril Roger-Lacan avec Avant l’âge (Grasset) et Agathe Saint-Maur pour Rends ta couronne (Castor Astral).

