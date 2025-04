Les associations culturelles redoutent “un plan social massif mais à bas bruit

Par un sondage en ligne adressé aux responsables des associations culturelles entre le 17 décembre 2024 et le 2 février 2025, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) a pris la température du secteur alors que les coupes se sont généralisées au sein des budgets des collectivités territoriales.

Les réponses et résultats de ce sondage mettent en évidence « les difficultés croissantes auxquelles sont confrontées les associations culturelles en France. Hausse des coûts de fonctionnement, précarité croissante des familles et diminution des subventions publiques engendrent une instabilité structurelle qui impacte non seulement les associations culturelles, mais surtout l'emploi dans ce secteur », explique la COFAC.

Rappelant que les associations culturelles emploient 200.000 personnes, ainsi que 100.000 supplémentaires en contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), elle s'attend à « un plan social massif mais à bas bruit, car réparti sur tout le territoire ».

Détermination, colère et sentiment de mépris

214 réponses ont été reçues et traitées par l'association, qui en distingue 50 % en provenance de structures employeuses (42 % d'entre elles n'emploient que des intermittents, 33 % uniquement des salariés permanents et 25 % des salariés intermittents et permanents), et 50 % de structures non-employeuses.

Les associations répondantes, employeuses ou non, effectuent la majorité de leurs actions en zone rurale, puis en zones urbaine et périurbaine.

Les plus importantes baisses des moyens se retrouvent du côté des soutiens régionaux, puisque 40 % des associations employeuses ayant demandé une subvention régionale ont perçu une aide au montant inférieur à celui demandé, ou n'ont rien reçu du tout. Du côté des associations non-employeuses, elles sont 20 % à avoir souffert des coupes budgétaires.

Au niveau du département, les pourcentages, sur les mêmes observations, s'élèvent à 31 % pour les associations employeuses, et 29 % pour les non-employeuses. Côté communes, ils atteignent 8 % et 14 %, respectivement - soulignons que les associations non-employeuses, dans l'ensemble, demandent moins fréquemment des subventions que les structures employeuses.

Soulignons d'emblée que les communes, déjà en tête des dépenses publiques culturelles, semblent plus enclines à préserver leur soutien public.

Les responsables associatifs témoignent auprès de la COFAC d'une incertitude persistante, puisque 47 associations sur 214 avaient une visibilité sur leur budget 2025, au moment du sondage. Leur moral en prend un coup, puisqu'ils et elles sont largement en colère (64 %) et ressentent à leur encontre une certaine indifférence (54 %) voire du mépris (72 %). Paradoxalement, 66 % d'entre eux se disent déterminés et 55 % pleins d'énergie.

Le baromètre de la COFAC est accessible en fin d'article ou à cette adresse.

Les festivals littéraires fragilisés

L'étude de la COFAC fait écho au message diffusé par le réseau Relief, qui réunit 55 festivals et salons littéraires, ce 4 avril. « Comme beaucoup de structures culturelles, nous sommes peu à peu asphyxiés par une stagnation ou une érosion des soutiens publics depuis une dizaine d’années (sans parler du désengagement pur et simple de certaines collectivités). Dans le même temps, l’augmentation naturelle du coût de la vie et plus récemment l’inflation flagrante provoquent une augmentation de nos dépenses sans possibilité d’y faire face », indique le réseau dans cette tribune.

« Il est donc possible aujourd’hui qu’un festival de grande qualité, très implanté et très fréquenté disparaisse sans que les partenaires publics ne s’en émeuvent particulièrement », souligne Relief en évoquant l'exemple de la Fête du livre de Bron.

Dans le domaine du livre, les festivals sont en effet largement portés par les finances publiques, et « le poids que représentent les fonds publics dans les finances est nettement plus important pour ces festivals littéraires (61 % contre 47 % pour les autres festivals) », comme le remarquait Emmanuel Négrier, directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre d'Études Politiques Et sociaLes (CEPEL) et de la revue Pôle Sud à l'occasion des États généraux des festivals et des salons du livre, en mars 2023.

Un gros tiers des financements trouverait son origine auprès des communes et intercommunalités, devant l'État et les régions, avec les départements pour fermer l'architecture des financements croisés, d'après une étude du cabinet Axiales dévoilée à cette même occasion.

Ces subventions publiques permettent d'assurer la gratuité ou un coût d'entrée plus faible, mais aussi d'encourager la création artistique. En effet, les festivals littéraires, dont le budget est quatre fois moins important que la moyenne des budgets des autres festivals, consacrent en moyenne 52 % de leurs dépenses aux postes artistiques.

