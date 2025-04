Onze livres retenus par la sélection 2025 du Prix Paysages écrits

Ce qui caractérise l’ouvrage primé ? Une manière singulière d’écrire le lieu, en rendant perceptible le lien entre l’acte de création et le territoire dont il procède, que ce lien soit explicite ou plus souterrain.

À travers cette distinction, la Fondation Facim entend affirmer son exigence de qualité littéraire, tout en valorisant la création contemporaine en lien avec le territoire alpin auquel elle est profondément attachée.

La sélection 2025

Mario Alonso, Femme de cabane, Court Toujours

Anne-James Chaton, Sur la terre, P.O.L,

Nathalie Démoulin, Cartographie d’un feu, Denoël

Hélène Gaudy, Archipels, L'Olivier

Thomas Gayet, Point de fuite, HarperCollins

Claudie Hunzinger, Il neige sur le pianiste, Grasset

Nina Léger, Mémoires sauvées de l’eau, Gallimard

Zineb Mekouar, Souviens-toi des abeilles, Gallimard

Marie Pavlenko, Traverser les montagnes, et venir naître ici, Les Escales

Cécile Reyboz, Face à la pente, Denoël

Estelle Rocchitelli, Après la brume, Dalva

Le prix prolonge ainsi la collection éditoriale « Paysages écrits », publiée aux éditions de la Fondation Facim, qui réunit aujourd’hui une dizaine de titres. Il vise à faire émerger une vision du monde façonnée par l’expérience du paysage, et à mettre à l’honneur des valeurs fortes, telles qu’on peut les éprouver au cœur de la région Savoie Mont Blanc.

Le jury, composé de bibliothécaires, de libraires, d’enseignants, d’étudiants et d’acteurs du monde du livre, se montre ouvert à toutes les formes de création littéraire contemporaine. Il accorde une attention particulière à l’audace, à l’inattendu, à la capacité d’étonnement.

La Fondation Facim (Fondation pour l’Action Culturelle Internationale en Montagne), créée en 1970 à Courchevel, œuvre à la valorisation du patrimoine et de la culture en Savoie Mont Blanc. Reconnue d’utilité publique, elle instaure un dialogue entre territoires alpins et création contemporaine, à travers des rencontres littéraires, des résidences d’écrivains et des éditions.

Héritière d’une tradition d’échanges culturels internationaux et de musique en altitude, elle anime aujourd’hui le label Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie et développe six grands itinéraires de découverte culturelle, regroupant 200 sites remarquables. Solidement ancrée localement, elle entend également accompagner les projets de territoire avec le soutien du Département de la Savoie.

